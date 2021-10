https://mundo.sputniknews.com/20211027/mujica-argentinos-por-favor-quieranse-un-poco-mas-1117596984.html

Mujica: "Argentinos, por favor quiéranse un poco más"

"Me van a perdonar amigos, pero esta medallita pesa mucho", fueron las primeras palabras de Mujica, mientras se quitaba la condecoración, ante las risas de los presentes en la Casa Rosada.Más de un año pasó desde que el presidente argentino, Alberto Fernández, condecoró al expresidente uruguayo José Pepe Mujica con el Collar de la Orden del Libertador San Martín.Sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus no se había podido concretar hasta la fecha la ceremonia protocolar en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino."Pepe, recibe en esta distinción, no el reconocimiento de tu amigo Alberto, sino una distinción del pueblo argentino a lo maravillosa que ha sido tu vida. A todo lo que diste y a todo lo que darás, a tu generosidad y a tu grandeza", dijo el presidente Fernández.El Collar de la Orden del Libertador San Martín es la máxima distinción otorgada por el Gobierno de Argentina a funcionarios civiles o militares, extranjeros o nacionales, que sean merecedores del "alto grado de honor y reconocimiento de la nación".Ceremonia en la Casa RosadaLa jornada comenzó con el gesto del canciller argentino, Santiago Cafiero, quien según informan medios uruguayos viajó a buscar al propio Mujica a Montevideo en el helicóptero presidencial para llevarlo a Buenos Aires.La locución oficial de la ceremonia de la Casa Rosada, presentó el otorgamiento "de la más alta distinción" al exmandatario uruguayo, basado en su trayectoria y ejemplar vida pública."Más allá de los importantes cargos que ejerció, José Pepe Mujica consagró su vida a la militancia social y política, por las causas populares de América Latina y centró su actividad priorizando el bienestar de los sectores más postergados de la sociedad", rezó el comunicado de presentación de Mujica en el Salón Blanco de la Casa Rosada.El presidente argentino dijo sobre Mujica que "cuando fui [electo] presidente, desde el primer día dije: Argentina merece darle un reconocimiento a un hombre inmenso, que por ahí, los uruguayos no se dieron cuenta. Pero que es un emblema en todo el mundo, de lo mejor de la política".Fernández destacó la trayectoria política y de militancia social de Mujica, expresando el rol del expresidente uruguayo como "un actor central, que preservó los intereses de nuestro continente" durante su presidencia en el contexto de "un tiempo maravilloso de nuestra América Latina".Fernández aprovechó la oportunidad de destacar las críticas de Mujica al consumismo, en diversos escenarios mundiales, sosteniendo que "es el mejor alegato que escuché contra la sociedad de consumo".Quieranse un poco más"Los que me conocen saben que no soy afecto a los protocolos y a las ceremonias, porque no soy otra cosa que un paisano con unas cuantas lecturas", justificó el exmandatario uruguayo.José Pepe Mujica agradeció las palabras de Alberto Fernández destacando que uruguayos y argentinos "somos algo más que hermanos, nacimos de la misma placenta y nacimos de un parto doloroso, de descuaje de una nación, su historia está ahí y el río que separa también une".Mujica reflexionó sobre el paso de la vida y sobre la necesidad de que las nuevas generaciones "levanten viejas banderas y cometan sus errores y no los nuestros"."Tengan un abrazo de la otra orilla. Este premio, este reconocimiento, no es para este viejo, es del pueblo argentino a mi pueblo. Gracias", finalizó Mujica, con el cerrado aplauso de la audiencia en la Casa Rosada de Buenos Aires.

