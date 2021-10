https://mundo.sputniknews.com/20211027/el-presidente-de-argentina-condecora-a-exmandatario-de-uruguay-jose-pepe-mujica-1117583492.html

El presidente de Argentina condecora a exmandatario de Uruguay José 'Pepe' Mujica

El presidente de Argentina condecora a exmandatario de Uruguay José 'Pepe' Mujica

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, galardonó al expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica (2010-2015), con el collar de... 27.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-27T17:03+0000

2021-10-27T17:03+0000

2021-10-27T18:05+0000

américa latina

uruguay

josé mujica

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108918/62/1089186262_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2833c4a76019c46b8a683378c9a85a47.jpg

"Pepe Mujica es alguien muy importante en la historia de la política de América Latina: no solo ha sido un gran presidente de Uruguay, sino un personaje emblemático por su compromiso, por su conducta, por su resiliencia y por su capacidad para superar momentos adversos en valor del conjunto social uruguayo", sostuvo el gobernante argentino durante el acto, celebrado en la Casa Rosada, sede del Gobierno. Al encabezar este acto en honor al expresidente uruguayo, Fernández destacó que para los que aman la política, Mujica "es un modelo de conducta" que siempre fue "firme con sus convicciones, sin convertirlas en necedad"."Tiene una capacidad de diálogo y de abrirse como la política necesita", valoró.Para los argentinos, "es un presidente singular del Uruguay, porque fue capaz de volver a unir a los dos países en un momento en que nos mirábamos de reojo", recordó Fernández.Mujica también desempeñó un papel central para la unión de América Latina, ponderó el jefe de Estado argentino al resaltar su generosidad y grandeza.El mandatario argentino valoró las críticas a la sociedad del consumo del expresidente uruguayo, y aseguró que Mujica es un "emblema en todo el mundo de lo mejor de la política".A continuación, Fernández le colocó el collar de la Orden del Libertador San Martín.Reacio a ceremonias"Me van a perdonar, amigos, pero esta medallita pesa mucho", dijo Mujica en sus primeras palabras antes de quitarse el galardón ante los ministros de la actual gestión.Tras reconocer que no era afecto a los protocolos y ceremonias, el expresidente uruguayo se definió como un "paisano con unas cuantas lecturas".El exmandatario comenzó con una reflexión sobre la muerte."Hay que tener conciencia que la vida se nos está yendo, que venimos de la nada y a la nada volvemos", comentó.En su breve discurso, Mujica indicó que su filosofía está desarrollada en la soledad."Pienso como los aymaras: pobre del ser humano que no tiene comunidad, que no tiene compañeras y compañeros, que puede vivir dentro de la multitud pero está bruñido de soledad", señaló.En otro tramo de su disertación, Mujica sostuvo que el ser humano nunca conquista cosas definitivas."Apenas subimos escalones transitorios, y la vida es corta y se va y hay que preocuparse de que las nuevas generaciones levanten viejas reliquias y tengan el coraje de cometer sus errores, no los nuestros", glosó.En el terreno político, el exmandatario se manifestó preocupado por las relaciones entre Argentina y Uruguay.Sobre Fernández, Mujica lo definió como un "pastor de ovejas y conductor de leones, como decía (Rubén) Darío de (Antonio) Machado".El exjefe de Estado manifestó su apoyo al gobernante porque más allá de aciertos y errores, busca que haya "más justicia social y menos diferencias entre los iguales".Al aludir a las causas más nobles de los pueblos, Mujica pidió a los argentinos que se quieran un poco más y luchen por un "nosotros", al definirlos como una "parte vital de América Latina".La condecoración con el collar de la Orden del Libertador San Martín se entrega de manera exclusiva a jefes de Estado.

https://mundo.sputniknews.com/20201023/pepe-mujica-la-politica-de-europa-con-respecto-a-rusia-es-estupida-1093224159.html

https://mundo.sputniknews.com/20210413/pepe-mujica-advierte-que-la-division-en-izquierda-latinoamericana-favorece-a-conservadores-1111117985.html

uruguay

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, josé mujica, argentina