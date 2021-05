https://mundo.sputniknews.com/20210525/el-invento-de-mujica-que-dispara-el-debate-en-argentina-que-fue-el-asado-del-pepe-1112549026.html

El invento de Mujica que dispara el debate en Argentina: qué fue el "Asado del Pepe"

La economía tiene sus paradojas y una de ellas es la que, con frecuencia, afrontan los países exportadores de carne como Argentina. A pesar de que el país sudamericano tiene en la ganadería uno de los pilares de su economía, el grueso de la producción cárnica se destina al exterior, haciendo que el mercado doméstico quede poco abastecido y, para peor, demasiado caro para los consumidores locales.El alza del precio doméstico de la carne desató un enfrentamiento entre el Gobierno de Alberto Fernández y los productores, coordinados por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Al tiempo que el Ejecutivo decretó la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días, los productores convocaron a un "cese de la comercialización" de la carne para el mercado interno.En medio de la tensión, tanto el presidente Fernández como algunos analistas trajeron a la memoria una solución ensayada por el vecino Uruguay para atender este mismo problema: el denominado 'asado del Pepe', un mecanismo promovido por el expresidente uruguayo José Pepe Mujica para asegurar el abasto de carne a precios económicos en las carnicerías.¿Qué fue el Asado del Pepe?Era 2005 cuando la coalición de izquierda Frente Amplio alcanzó por primera vez el Gobierno en Uruguay. El presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) escogió a José Mujica —que en ese entonces era una figura política que no dejaba de ganar popularidad— como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.La asunción de Mujica, un político de izquierda y con pasado guerrillero, no fue recibido en su momento con gran expectativa por las gremiales rurales, acostumbradas a encontrar en ese lugar productores rurales con mayor afinidad ideológica con los grandes productores del interior uruguayo. En ese marco, a poco de asumir, el ministro Mujica debió enfrentarse a un inusual aumento de precios en el mercado interno."Ustedes ven que el tono de mi lenguaje es francamente moderado pero yo no me chupo el dedo. Esta suba de la carne es contra este ministro, más vale que pidan la renuncia y que no estén castigando al pueblo uruguayo", explicitó Mujica en una rueda de prensa en marzo de 2005, cuando a poco de asumir visitó la sede del Gobierno para reunirse con Vázquez, ya con el tema de la carne como una de sus preocupaciones.En aquel encuentro con el presidente, el 14 de marzo de 2005, Mujica deslizó por primera vez su intención de "encontrar un ámbito con la industria frigorífica y con las gremiales de carniceros para lograr algún tipo de carne, que no sea carne de cogote, que no sea carne inaceptable, que esté dentro de la cultura uruguaya, fundamentalmente el asado, que tenga un precio razonable para el consumidor medio uruguayo".El ministro explicó además que su intención no era establecer "precios regulados" ni "habilitar una importación a troche y moche" de carnes más baratas como la de Brasil, sino asegurar "una carne aceptable del punto de vista cultural al pueblo uruguayo, que nos permita seguir exportando, manteniendo el status sanitarios y que los distintos intereses en juego tengan su contemplación".Las gestiones de Mujica fueron fructíferas y el Gobierno uruguayo logró acordar una dotación de asado a un precio más barato que el habitual. Una crónica del diario uruguayo La República de abril de 2005 daba cuenta de la aparición en carnicerías de asado a 35 pesos uruguayos por kilo, cuando el precio del asado por fuera del acuerdo superaba los 50 pesos.La misma crónica atestiguaba cómo la medida de Mujica desató una explosión en el consumo de carne de los uruguayos. Las carnicerías de Montevideo celebraban que la carne se vendía "como agua" y poco a poco se generalizaron los pizarrones que anunciaban "Asado del Pepe" o "Asado Mujica" y advertían cuando estos cortes se habían agotado.Alberto Fernández, un seguidor de la idea de MujicaLa simpatía del presidente argentino por las de Mujica es conocida pero, en el tema del precio de la carne, quedó demostrada de manera explícita el 20 de mayo, cuando ambos se cruzaron al aire en la emisora argentina Radio 10.Luego de saludarse, y conociendo el conflicto cárnico que atraviesa Argentina, Mujica pidió a Fernández inspirarse en el "Asado del Pepe" y "buscar una conciliación" con los productores.Fernández respondió a Mujica que su idea efectivamente era una de las que había manejado con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.El actual presidente argentino remarcó que ya se valió de la fórmula de Mujica en 2006, cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y se desató un conflicto similar en el sector cárnico. "Me tocó destrabarlo y lo destrabé poniendo en Argentina la lógica del Asado del Pepe: estos cortes no pueden moverse de precio, tienen que garantizar a todos los argentinos. El resto véndanla".¿Fue el Asado del Pepe la clave del modelo uruguayo?La referencia de Fernández a la medida uruguaya puso al "Asado del Pepe" —es decir, asegurar cortes a precios populares a través de acuerdos políticos— como una de las medidas sobre la mesa. De todos modos, algunos analistas intentaron ir más allá de la fórmula que utilizó Uruguay para sanjar la situación.El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), un estudio consultor independiente, elaboró un informe para afirmar que el Asado del Pepe no es, en realidad, la medida con la que efectivamente Uruguay logró bajar el precio de su carne doméstica.Según Idesa, que pone énfasis en lo que sucedió con la carne uruguaya entre 2017 y 2020, el secreto estuvo en mantener las exportaciones —especialmente a Asia y Estados Unidos— de cortes de carne premium y con "alto valor agregado", al tiempo que habilitó la importación de carne para el mercado interno.De hecho, Idesa consigna que en 2020 el 13% del consumo interno de carne en Uruguay se abasteció con importaciones, sobre todo de Brasil y Paraguay.En un sentido opuesto al de Alberto Fernández, el informe de Idesa toma el ejemplo uruguayo para cuestionar las decisiones del Gobierno argentino. "El caso uruguayo enseña que hay alternativas para que la gente de menores ingresos acceda al consumo de carne sin poner en juego las exportaciones. Por el contrario, con instrumentos tan rudimentarios como prohibir las exportaciones se generan enormes daños a la producción y a la generación de divisas", concluye.

