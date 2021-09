https://mundo.sputniknews.com/20210916/expresidente-uruguayo-mujica-exhorta-a-sistema-politico-de-argentina-a-dialogar-mas-1116136014.html

Expresidente uruguayo Mujica exhorta a sistema político de Argentina a "dialogar más"

Expresidente uruguayo Mujica exhorta a sistema político de Argentina a "dialogar más"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) dijo que "Argentina es maravillosa", pero "está desquiciada", y llamó a los políticos... 16.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-16T19:59+0000

2021-09-16T19:59+0000

2021-09-16T19:59+0000

américa latina

argentina

josé mujica

alberto fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105617/82/1056178239_0:0:3473:1955_1920x0_80_0_0_59072911dc951dadcb4a42f8884785b5.jpg

"La Argentina es maravillosa. Los recursos que tiene... pero está desquiciada y el sistema político debe dialogar más", dijo en su columna matinal en la radio argentina Radio 10.Además, agregó: "No hay democracia sin diálogo, y el diálogo significa bajar los decibeles, no putearse [insultarse] tanto por la prensa, y conversar más".Y precisó que "no es momento de peleas internas, por el contrario, el compromiso es muy grande".Argentina "precisaría un cónclave de gente útil, de todos lados, que se pase un mes tomando mate y discutiendo y no puteándose por la prensa", sentenció.Alberto Fernández llamó a la unidad luego de que varios ministros de su Gobierno de centroizquierda leales a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le ofrecieran su renuncia, lo cual pone en riesgo la coalición peronista gobernante.

https://mundo.sputniknews.com/20210915/vicepresidenta-argentina-patea-el-tablero-y-desata-crisis-en-casa-rosada-1116109153.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, josé mujica, alberto fernández