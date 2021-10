https://mundo.sputniknews.com/20211024/el-principio-de-inversion-con-el-que-warren-buffett-da-prosperidad-a-su-dinero-1117457227.html

El principio de inversión con el que Warren Buffett da prosperidad a su dinero

Todo inversor ha oído hablar de la diversificación como un método fiable y eficaz para invertir dinero, donde los principales índices bursátiles y los grandes fondos de inversión se basan en la idea de repartir las inversiones entre los instrumentos financieros. Sin embargo, Warren Buffet, considerado uno de los inversores más exitosos del mundo, maneja un método que es de los menos diversificados. El propio inversor se ha pronunciado en contra de una cantidad excesiva de valores en su cartera, ya que solo un pequeño número de valores le proporciona la mayor parte de los rendimientos, mientras que el resto de la cartera es mucho menos rentable.Qué es el principio 80/20 y cómo funcionaEl principio 80/20 fue propuesto por el economista italiano Wilfredo Pareto en 1897. El principio es que el 20% del esfuerzo produce el 80% del resultado, y el 80% restante del esfuerzo solo produce el 20% del resultado.Según publica el medio ruso RBC, las cifras específicas del grado de no uniformidad pueden ser cualquier número, por lo que no pueden considerarse incondicionalmente exactas (por ejemplo, los valores de no uniformidad pueden ser 75/25 o 69/31). En el nombre del principio, los números 20 y 80 aparecieron después de que Pareto descubriera un desequilibrio en la cosecha de guisantes: solo el 20% de las vainas de guisantes producían el 80% de su cosecha total. Luego observó la misma proporción en la economía italiana, donde solo el 20% de las familias poseían el 80% de las tierras del país.Como este principio no tiene esferas limitadas de aplicación, se ha llegado a utilizar en muchos ámbitos diferentes incluyendo las finanzas e inversión. Inclusive, según RCB, puede ser observada en los flujos financieros de diferentes empresas grandes y medianas, donde solo una pequeña parte de la producción genera los principales ingresos.Por qué Warren Buffett sigue este principioSegún la carta anual de Berkshire Hathaway a los accionistas, las acciones del holding de Warren Buffett han ganado un 2.810.526 % en los últimos 56 años, mientras que el índice S&P 500 (incluyendo la reinversión de dividendos) ha sumado un 23.454 % en el mismo periodo.Buffett nunca ha sido partidario de la diversificación de carteras, inclusive declaró que "la diversificación es una protección contra la ignorancia (…) que tiene muy poco sentido para quienes saben lo que están haciendo".Los dos mayores activos de la cartera del holding —las acciones de Apple y del Bank of America— representan el 55,68% del total de la cartera, mientras que los 10 mayores activos suponen el 87,51%. Entre otras cosas, el número de activos de inversión de Berkshire Hathaway es el más bajo, con 47 empresas, entre los fondos de inversiones más grandes. Más de la mitad están invertidos en solo el 4,5% de los activos totales.Los rendimientos de los cuatro mayores activos de Berkshire Hathaway han variado significativamente en los últimos años. Con una sola acción con la mayor parte de la cartera creciendo rápidamente, los rendimientos de Buffett han superado hasta ahora al mercado.

