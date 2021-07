https://mundo.sputniknews.com/20210724/estas-son-las-5-inversiones-con-las-que-mas-gano-warren-buffett-1114461940.html

Estas son las 5 inversiones con las que más ganó Warren Buffett

Estas son las 5 inversiones con las que más ganó Warren Buffett

El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es uno de los emprendedores más exitosos y reconocidos de la historia. Pero, ¿cuáles han sido sus mayores... 24.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-24T17:05+0000

2021-07-24T17:05+0000

2021-07-24T17:05+0000

economía

inversiones

mercados y finanzas

warren buffett

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/1114461858_0:81:2845:1681_1920x0_80_0_0_7488138d17503c8b3954384905814599.jpg

El oráculo de Omaha es el sexto hombre más rico del planeta, con una fortuna valorada en 101.000 millones de dólares. Si bien el holding empresarial de Buffett, Berkshire Hathaway, tiene participaciones en más de 60 compañías, hay cinco empresas que representan alrededor del 88% de su patrimonio en ganancias no realizadas, cuyo monto total asciende a 181.100 millones de dólares, sin contar los dividendos que haya ganado en todos estos años.Apple. La compañía de la manzana es la inversión más rentable de Buffett, según confiesa el propio empresario. A pesar de que solo invirtió 31.100 millones de dólares en el gigante de la tecnología, hasta el momento, tiene 101.764 millones en ganancias no realizadas, o el 40% del valor total de las inversiones de Buffett.Bank of America. La participación en la mayor entidad financiera de EEUU representa un valor de más de 24.500 millones de dólares. En agosto de 2020, Buffett adquirió acciones de la compañía por un valor de 2.100 millones de dólares en tan solo 12 días, cerrando de esta manera uno de los acuerdos más lucrativos de su carrera.American Express. En los últimos 28 años, la compañía de servicios de crédito ha generado a Buffett unas ganancias de casi 24.500 millones de dólares. De esta manera, ocupa el tercer lugar en la cartera de Berkshire Hathaway. A diferencia de Apple —cuyas acciones compró en 2016— Buffett invirtió en el AmExp por primera vez en la década de 1960.Coca-Cola. Desde 1988, The Coca-Cola Company ha acumulado casi 21.300 millones de dólares en ganancias no realizadas. Buffett es un gran fan del famoso refresco gaseoso, y en las convenciones anuales de Berkshire Hathaway siempre se le puede ver bebiéndolo. La legendaria empresa tiene presencia en casi todos los países del mundo, excepto en Cuba y en Corea del Norte, y tiene más de 20 marcas en su cartera.Moody's. Este conglomerado de calificación crediticia ha sido otra de las apuestas más rentables de Buffet. Hasta la fecha, aporta a Berkshire Hathaway alrededor de 9.100 millones de dólares de beneficios a pesar de un rendimiento nominal de tan solo el 0,7%.

https://mundo.sputniknews.com/20210703/los-cinco-consejos-del-emblematico-robert-kiyosaki-para-lograr-la-prosperidad-1113780830.html

https://mundo.sputniknews.com/20210630/esta-es-la-leccion-mas-importante-que-la-pandemia-enseno-a-warren-buffett-1113676239.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

inversiones, mercados y finanzas, warren buffett