Igual que un inversor experimentado: consejos para sobrevivir a las pérdidas de acciones

"Para el inversor, una pérdida del 10% podría no ser un problema, ya que encaja en su visión y en el proceso de inversión", pero si el inversor no se limita a invertir y "negocia" realizando varias operaciones al día es probable que una pérdida del 10% en una operación sea crítica porque no entra en sus planes, inclusive haría que el inversor esté dispuesto a vender sus acciones con una pérdida del 2%, subrayó Potápov.