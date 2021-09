https://mundo.sputniknews.com/20210914/inversiones-en-el-mercado-bursatil-como-comprar-acciones-y-ganar-dinero-sin-riesgos-1116029786.html

Inversiones en el mercado bursátil: cómo comprar acciones y ganar dinero sin riesgos

Inversiones en el mercado bursátil: cómo comprar acciones y ganar dinero sin riesgos

A diferencia de la compra de bonos, que son instrumentos de deuda de renta fija, la compra de acciones en el mercado bursátil conlleva ciertos riesgos si no se... 14.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-14T11:18+0000

2021-09-14T11:18+0000

2021-09-14T11:18+0000

economía

mercados y finanzas

inversiones

acciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/85/1075638598_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_d62aeb1dc44cbf1cebc4e09ee7934d52.jpg

Agregó que se debe formar una cartera diversificada de acciones de diferentes empresas que representen distintos segmentos de la economía para minimizar las pérdidas debido a las cotizaciones volátiles. Según Kórenev, si no se tiene suficiente experiencia en inversiones, es mejor olvidarse de comprar acciones con fondos prestados.Respecto al aspecto psicológico, Kórenev cree que es muy importante ya que considera al miedo y la codicia como principales enemigos de cualquier inversor. El miedo a perder sus inversiones y la codicia de no tener tiempo o no poder ganar tanto como teóricamente podría: estos dos factores son los que más a menudo llevan a un inversor inexperto a tomar decisiones precipitadas.Concluyó que es mejor comprar acciones de una empresa fuerte y consolidada con un sólido historial financiero que pague un dividendo constante y elevado.

https://mundo.sputniknews.com/20210203/burbuja-cisne-negro-o-nueva-normalidad-como-acabara-la-rebelion-de-los-inversores-de-reddit-1094316998.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mercados y finanzas, inversiones, acciones