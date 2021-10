https://mundo.sputniknews.com/20211019/movimiento-indigena-de-ecuador-demanda-inconstitucionalidad-de-plan-hidrocarburifero-1117262890.html

Movimiento indígena de Ecuador demanda inconstitucionalidad de plan hidrocarburífero

Movimiento indígena de Ecuador demanda inconstitucionalidad de plan hidrocarburífero

QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T00:24+0000

2021-10-19T00:24+0000

2021-10-19T00:24+0000

américa latina

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

frente unitario de trabajadores (fut)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/19/1092208287_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_e259f17b5844ddab39b719d6203779f0.jpg

Ese decreto establece la nueva política hidrocarburífera del país suramericano orientada hacia mayor participación del sector privado y la meta de duplicar la producción petrolera a un millón de barriles diarios al fin del período de Gobierno, en 2025.Según Iza, dicha resolución se aprobó sin tener en cuenta los efectos desastrosos que, dijo, ha dejado la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana (este).El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, mientras tanto, anunció que en las próximas semanas se presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto Nº 191, suscrito por Lasso el 5 de agosto, en el que se define un plan de acción para el sector minero.Según Vargas, los decretos 95 y 191 promueven la ampliación de la frontera petrolera y minera, respectivamente.Por ello, hizo un llamado a todas las nacionalidades a defender sus territorios y advirtió de una gran movilización indígena a nivel nacional si no se atendían sus demandas.En la misma conferencia de prensa, la lideresa de la nacionalidad Waorani, Nemonte Nenquimo, dijo que el Gobierno nacional solamente ve a los territorios de los pueblos indígenas como una fuente de explotación de recursos.Además, conminó al Ejecutivo a respetar la decisión de las comunidades amazónicas de mantener sus territorios libres de la explotación petrolera y minera."Nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura", advirtió Nenquimo.Manifestación pacíficaEl lunes, decenas de indígenas de comunidades amazónicas realizaron una manifestación pacífica en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito (norte), para respaldar la demanda.Vestidos con trajes de colores y adornados con coronas de plumas y collares, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer frases como: "Nuestra selva es nuestra fuente de vida", "Nosotros defendemos nuestro territorio, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros animales", entre otras.La demanda presentada por la Conaie tiene el respaldo de las organizaciones Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, Amazon Frontlines y el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de la provincia de Pastaza (Conconawep), entre otras.Nueva movilización"En conjunto, para el día 26 (octubre) hemos propuesto una movilización, no paralización, no cierre de carreteras (…) con una acción como antesala de lo que puede significar en los siguientes días", dijo Leonidas Iza en conferencia de prensa.Una de las principales exigencias que tienen estas organizaciones es el congelamiento en los precios de los combustibles.En Ecuador se registra un incremento mensual en el precio de los combustibles, a través de un sistema de bandas aprobado en mayo del año anterior por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021).El presidente Lasso ha dicho en varias ocasiones que no derogará la medida, aunque habla de focalizar los subsidios a los combustibles.Iza estuvo acompañado del presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización sindical del país, Ángel Sánchez.También estuvieron el vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocín), Jatari Sarango; el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo; la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas; y, el titular de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine), Eustaquio Toala.Iza ratificó la unidad de estas organizaciones, integradas en el Colectivo Nacional de Dirección del Parlamento de los Pueblos de Ecuador.Proyecto de leyEn la misma conferencia de prensa, Sánchez, señaló que el miércoles presentará ante la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de Código Orgánico de Trabajo, como contrapropuesta a un proyecto de reforma laboral que el presidente Lasso planea enviar en esta semana a la legislatura.A la vez, el vicepresidente de la Fenocín informó que no acudirán a la instalación de mesas de trabajo con el Gobierno nacional, dado que si bien su organización ha acudido a dialogar con el Gobierno hasta el momento no hay resultados.El lunes, el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, dijo, en conferencia de prensa, que se instalaron dos mesas técnicas de diálogo de seis programadas con la Fenocín.Según el funcionario, el presidente de esa organización, Gary Espinosa, se excusó de acudir al encuentro por problemas de salud aunque delegó a otros dirigentes, quienes pidieron replantear el calendario por problemas logísticos.La constitución de las mesas se había acordado el 11 de octubre durante un encuentro entre el jefe de Estado y la cúpula de la Fenocín.Al finalizar la tarde del lunes Fuertes señaló que las mesas de diálogo se reinstalarían el 21 de octubre.Desde la mañana del lunes se registran protestas con el bloqueo de carreteras en cuatro provincias, por parte de los sectores arroceros, cañicultores y ganaderos, en rechazo al incremento del precio de los combustibles y en demanda de precios mínimos para sus productos.

https://mundo.sputniknews.com/20211014/movimiento-indigena-de-ecuador-pide-destitucion-de-superintendenta-de-bancos-1117095607.html

https://mundo.sputniknews.com/20211015/ecuador-lasso-acusa-a-triunvirato-de-la-conspiracion-de-desestabilizar-su-gobierno-1117191582.html

https://mundo.sputniknews.com/20211013/movimiento-indigena-de-ecuador-apoya-investigacion-a-lasso-por-los-papeles-de-pandora-1117021975.html

https://mundo.sputniknews.com/20211006/gobierno-de-ecuador-destaca-que-dialogo-con-movimiento-indigena-dejo-11-coincidencias-1116783115.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), frente unitario de trabajadores (fut)