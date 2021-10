https://mundo.sputniknews.com/20211014/movimiento-indigena-de-ecuador-pide-destitucion-de-superintendenta-de-bancos-1117095607.html

Movimiento indígena de Ecuador pide destitución de superintendenta de Bancos

Movimiento indígena de Ecuador pide destitución de superintendenta de Bancos

QUITO (Sputnik) — El bloque legislativo del movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), pidió un... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T00:51+0000

2021-10-14T00:51+0000

2021-10-14T00:51+0000

américa latina

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

pachakutik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105826/15/1058261557_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_4193ff21a29f0ef05f22889c12e1ad40.jpg

La Superintendencia de Bancos debe supervisar y controlar a las entidades del sistema financiero y al sistema nacional de seguridad social.Pachakutik busca la censura y destitución de Arregui y la consiguiente prohibición para que ejerza un cargo público por dos años, conforme lo establece la ley.Son ocho las causales que sustentan el juicio político y están relacionadas con la inacción o falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos a las instituciones del sistema financiero.Pereira criticó que durante la emergencia sanitaria de 2020 ocasionada por el COVID-19 algunas instituciones financieras cobraron interés sobre interés y valores que no estaban considerados en la ley, lo que impidió que los usuarios pudieran concretar la renegociación de sus deudas, tema en el que la Superintendencia de Bancos no actuó.El legislador sostuvo que la Superintendencia no ha controlado adecuadamente a los bancos para impedir que los clientes sean víctimas de fraudes a través de canales digitales, lo cual generó más de 280.000 denuncias.Desde el fin de semana, la plataforma digital del Banco del Pichincha registra fallas que impiden a los clientes usar sus cuentas en este banco, el mayor del país.Según Pereira, el problema afectó a alrededor de cinco millones de personas.El Banco del Pichincha dijo en un comunicado que sufrió un incidente de ciberseguridad en sus sistemas informáticos, lo que inhabilitó parcialmente los servicios, en medio del malestar y quejas de sus clientes.Para censurar y destituir a la funcionaria se requieren 91 votos de un total de 137 legisladores que integran la Asamblea.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), pachakutik