¿Qué futuro le espera a Sebastián Piñera tras la acusación constitucional?

¿Qué futuro le espera a Sebastián Piñera tras la acusación constitucional?

El presidente chileno, Sebastián Piñera, será sometido a un juicio político tras la investigación periodística internacional Papeles de Pandora que lo vincula... 13.10.2021, Sputnik Mundo

La mañana de este miércoles 13, se ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, que consta de 99 páginas y dos capítulos: comprometer gravemente el honor de la Nación y haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes.El libelo fue firmado por 15 parlamentarios, cinco más de los que establece la legislación chilena para presentar una acusación constitucional.Los 15 parlamentarios que firmaron la acusación constitucional representan a todos los partidos políticos de la oposición: Partido Comunista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Frente Regionalista Verde, Revolución Democrática, UNIR, Convergencia Social, Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, Partido Socialista, Comunes, Democracia Cristiana, Partido Liberal y Acción Humanista.Estos diputados no podrán ser parte de la comisión revisora del libelo que será compuesta por cinco parlamentarios que serán elegidos a través de sorteo.La diputada Claudia Mix, del Partido Comunes, una de las quince firmantes de la acusación, comenta a Sputnik que la acusación "es gravísima, los antecedentes están a la vista y paralelamente la Unidad Anticorrupción ha informado que Piñera está como imputado, que hay hechos que se configuran y son delitos".A su vez, el diputado comunista Daniel Núñez, también firmante del libelo, señala a Sputnik que Piñera "debe ser destituido por su involucración en este escandaloso caso de corrupción que rodea todo el caso de minera Dominga y por los evidentes intereses familiares y de sus amigos íntimos que tienen con este proyecto minero".Sebastián Piñera está catalogado como imputado por la justiciaLa Fiscalía abrió una investigación contra el presidente Piñera, por posibles delitos financieros, cohecho y sobornos en la venta de la minera Dominga.Los documentos filtrados en la investigación Papeles de Pandora exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en un paraíso fiscal y donde se establecía la venta de la minera en un pago a tres cuotas.Según los documentos, el pago de la última cuota, por un valor de 9,9 millones de dólares, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina, la cual dependía del Gobierno de Piñera.A pesar de la presión de grupos ambientalistas y parlamentarios, Sebastián Piñera no implementó protecciones para el área en la cual se ubica la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción.El martes 12 de octubre, la directora de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, aclaró la calidad de imputado que posee Sebastián Piñera, en relación con el caso. En conversación con un canal de televisión, señaló que la investigación tendrá muchas diligencias, indagatorias, declaraciones y peritajes, los cuales "deben ser cubiertos con premura y tratando que se logre prontamente un esclarecimiento de los hechos".La indagatoria se focalizará en la tercera cláusula del documento firmado en el paraíso fiscal, que no estaba en el expediente tramitado hace cuatro años en el Ministerio Público cuando se indagó a Piñera.Esta cláusula establecía que el último pago que involucró el negocio de las familias Piñera y Délano estaba condicionado a que la zona donde todavía se busca emplazar la mina no se declarara área de exclusión."Evidentemente hay una falta a la probidad administrativa, puesto que hay un conflicto de interés. Ha puesto en riesgo el honor de la patria y no cabe duda de que todos los medios internacionales están pendientes de lo que sucede hoy en Chile", agrega.Para el diputado Núñez es importante que en Chile "se combata la corrupción, puesto que es el cáncer que está dañando la democracia y necesitamos poner fin a toda la impunidad que tienen aquellas personas de alto poder político y económico"."Nosotros debemos cumplir con nuestro rol fiscalizador, porque si no, en la práctica, nos convertiríamos en cómplices de fomentar esa impunidad, esa falta de transparencia, de desigualdad ante la ley", explica Mix.Las acusaciones constitucionales contra presidentes en ChileEn Chile solo se han presentado tres acusaciones constitucionales a presidentes en ejercicio, la primera en 1956 en contra de Carlos Ibáñez del Campo, por comprometer gravemente el honor y la seguridad del Estado, e infringir abiertamente la Constitución y las leyes. Fue rechazada.La segunda se presentó el 19 de noviembre del 2019 contra Sebastián Piñera por las graves violaciones a los derechos humanos y que fueron consignadas en cuatro informes internacionales y la que se acogió a cuestión previa, es decir, no se votó la acusación en la cámara.La tercera se presentó durante la mañana de este miércoles 13, nuevamente contra Sebastián Piñera y podría tener un resultado diferente a las anteriores. Mix asegura a Sputnik que "contamos con los votos necesarios para aprobar la acusación en la Cámara de Diputadas y Diputados".¿Qué puede pasar con Piñera tras la acusación?El libelo acusatorio requiere de 78 votos a favor para que sea aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Posteriormente, pasaría al Senado, donde se necesita el voto favorable de dos tercios de los parlamentarios para que el juicio político se haga efectivo.Mix asegura a Sputnik que contarán con los 78 votos para aprobar la acusación y afirma que "vamos a contar con votos de los partidos de Gobierno. Hay parlamentarios de ese sector que están súper disponibles para leer todo el libelo y no se cierran a la posibilidad de acusar a Piñera".La acusación se votaría el próximo miércoles 10 de noviembre y de aprobarse, el futuro del mandatario es incierto, puesto que no hay antecedentes de una acusación contra un presidente aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.Cuando se acusa favorablemente a un ministro en la Cámara Baja, este queda suspendido de su cargo hasta que la votación sea aprobada o rechazada en el Senado. Sin embargo, no se sabe si eso pasará con Sebastián Piñera."Yo creo que Piñera dejará el cargo por la fuerza de la razón, es complejo tener a un presidente acusado constitucionalmente, en calidad de imputado y que esté a cargo de un país. Yo creo que la ciudadanía no estaría dispuesta a tenerlo hasta que se cumpla su mandato en marzo", agrega."Piñera ha sido el peor presidente de Chile en democracia"La diputada Mix comenta que el conflicto de interés quedó a la vista y también la falta de probidad. "Es primera vez que está esa sensación de que se puede, que es posible acusar constitucionalmente a Piñera que ha sido el peor presidente de Chile en democracia", añade.La diputada menciona que le hubiese gustado que la cámara hubiera aprobado la primera acusación, puesto que "había cuestiones fundamentales, de evidencia empírica en la responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, teníamos asesinados, casi 500 personas mutiladas".Finalmente, el diputado comunista comenta que Piñera pasará a la historia como el peor presidente electo que ha tenido la historia de Chile en toda su vida republicana.

