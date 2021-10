https://mundo.sputniknews.com/20211018/otro-secuestro-masivo-en-haiti-un-pais-que-se-hunde-en-el-caos-1117258099.html

Otro secuestro masivo en Haití, un país que se hunde en el caos

Otro secuestro masivo en Haití, un país que se hunde en el caos

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Haití vivió otro fin de semana violento con el secuestro de 17 misioneros cristianos de la organización Christian Aid, entre los... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T21:54+0000

2021-10-18T21:54+0000

2021-10-18T21:54+0000

américa latina

haití

secuestro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117257960_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6dee77a742d159b18e6050d72fa90ca4.jpg

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 16, en la carretera de Ganthier. Individuos armados bloquearon las rutas de Carrefour Boen y de La Tremblay 17, y aprehendieron a los ocupantes de varios vehículos en una zona bajo la influencia de la banda 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití y que opera a 11 kilómetros de la capital."¡Oren por nosotros por favor! Estamos secuestrados, secuestraron a nuestro conductor. Oren, oren, oren. No sabemos a dónde nos llevan", pudo escribir una de las víctimas a un grupo de mensajes de WhatsApp, según una imagen que circula a través de las redes sociales.Los sucesos, aunque impactantes, ni siquiera son nuevos. En abril, una decena de religiosos fue retenida por más de 20 días en la misma zona, por la banda 400 Mawozo, que se ha especializado en secuestros y tiene gran influencia en ese suburbio situado a unos 11 kilómetros de Puerto Príncipe.Un mes antes, la pandilla orquestó una de las mayores fugas carcelarias en la prisión civil del territorio, donde escaparon más de 400 reos, y murieron siete personas, entre ellos el director del centro penitenciario.La Policía no pudo resolver ninguno de los dos casos y la investigación se enfrió, pese a la abundancia de evidencias. La mayoría de los reos fugitivos aún no fueron identificados por las fuerzas del orden.Reacción de EEUUEl domingo, una portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense confirmó que Washington está al tanto de la información, aunque se negó a aportar otros detalles, según recogió la agencia AFP.Un día antes aseguró que el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el exterior constituye una de sus prioridades.Sin embargo, muchos haitianos culpan a Washington de la situación que vive su país."Haití irá a donde sea que el Core Group (EEUU, Canadá, Francia, Brasil, España, Alemania, UE, ONU y OEA), bloque colonial que orquestó el golpe de 2004 y se impuso como el gobernante colonial quiere que vaya, a menos que las masas se levanten para restaurar soberanía nacional y autodeterminación", escribió en Twitter la usuaria Madame Boukman, quien mantiene una dura crítica hacia la influencia de la Casa Blanca en Haití.Aumento de inseguridadDesde mediados de 2020, este país vive un crecimiento constante de sus índices de inseguridad, mientras sucumbe a una larga crisis política. Más de 1.000 casos de secuestros fueron registrados ese año, especialmente en su capital Puerto Príncipe.Sin embargo, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio pasado aceleró ese fenómeno. Solo la semana pasada, la organización haitiana Acción Humanitaria y de Defensa de los Derechos Humanos reportó 30 secuestros, 17 de ellos misioneros.Y en septiembre, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos contabilizó 117 de estos casos, mientras que desde enero la cifra se eleva a 628, de ellos 29 extranjeros.

https://mundo.sputniknews.com/20211018/haiti-amanece-en-paro-contra-la-inseguridad-y-los-secuestros-1117235615.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-fbi-participa-en-la-operacion-de-rescate-de-misioneros-de-eeuu-secuestrados-en-haiti-1117247479.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/atacan-la-comitiva-del-primer-ministro-de-haiti-en-medio-de-la-violencia-que-sacude-al-pais-1117246357.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexa Rioja

Alexa Rioja

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexa Rioja

haití, secuestro