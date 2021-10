Haití amanece en paro contra la inseguridad y los secuestros

"Cualquier sitio ya es un peligro, no solo Martissant o Bel Air. Cada vez que salimos de casa existe una gran posibilidad de no regresar. Podemos ser secuestrados o asesinados. Esto no puede continuar", dijo a Sputnik un conductor de los autobuses conocidos como "tap tap", que apagó los motores en las cercanías del cementerio de Petion Ville.