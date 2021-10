https://mundo.sputniknews.com/20211018/nicaragua-y-rusia-buscan-ampliar-cooperacion-en-materia-de-transporte-y-agricultura-1117251808.html

Nicaragua y Rusia buscan ampliar cooperación en materia de transporte y agricultura

MONTEVIDEO (Sputnik) — Managua y Moscú tienen como objetivo seguir fomentando la cooperación en materia de transporte y de agricultura, dijo a Sputnik el... 18.10.2021, Sputnik Mundo

Asimismo, aseguró que Rusia pretende continuar la cooperación en el área de la agricultura."También impulsamos la cooperación entre las entidades científicas de protección de agricultura. Tenemos un gran programa", expresó.Pobladores nicaragüenses dieron la bienvenida el sábado 16 a una segunda flota de 150 buses de fabricación rusa para el transporte público urbano, desembarcados por Corinto, el principal acceso marítimo del país ubicado en la costa del Océano Pacífico.Ambas flotillas forman parte de las 550 unidades que la industria automotriz rusa destinará a Nicaragua en 2021.El 19 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, informó que a través de la Comisión Mixta Intergubernamental Rusia-Nicaragua había trascendido la decisión de suministrar 550 autobuses al país centroamericano, de los que 250 serían en calidad de donación.En esa ocasión la vicemandataria agradeció a la empresa rusa Grupo Kas, por su trabajo en la operación de entrega de los citados medios de locomoción terrestre.Segundo lote de Sputnik LightEl segundo lote de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik Light podría llegar este mes a Nicaragua, dijo Piotr Pankrátov.El primer lote de la vacuna rusa Sputnik Light contra el COVID-19 con destino a Nicaragua fue recibido el viernes 15 en el aeropuerto internacional capitalino por autoridades nacionales y de la embajada del país euroasiático.El 17 de septiembre la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo, había anunciado la firma de un contrato de suministro del fármaco producido por los laboratorios del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.Sputnik Light se distingue del resto de los sueros elaborados por esa institución científica por la necesidad de aplicar una sola dosis.Nicaragua inició en marzo la vacunación contra el COVID-19 para lo cual ha empleado además de Sputnik inmunizantes como Covishield y AstraZeneca, recibidos a través del mecanismo Covax, o por adquisiciones directas desde Rusia e India.Comercio con Centroamérica creció al menos un 50%La embajada de Rusia en Nicaragua estima que el comercio entre Moscú y América Central creció por lo menos 50% en los últimos meses, dijo Piotr Pankrátov.El representante comercial afirmó que este aumento no solo sucedió por acuerdos en materia de cooperación por la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V."No solo sucedió por la vacuna, sino que hay muchas demandas de fertilizantes rusos, cartón, productos químicos, vacunas, pero no solo anti-COVID-19. Aquí se produjo la primera planta de producción de vacunas contra la gripe en Nicaragua. Por tanto, no solo se desarrolla en base a explotación de materias, sino también en materia farmacéutica", agregó.Asimismo, aseguró que pretende seguir impulsando la cooperación en materia de transporte y ciencia con Nicaragua.

