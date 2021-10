https://mundo.sputniknews.com/20211017/no-todo-es-solidaridad-necesitamos-cultura-el-barrio-pobre-de-sevilla-que-reina-en-europa-1117210526.html

"No todo es solidaridad, necesitamos cultura": el barrio pobre de Sevilla que reina en Europa

"No todo es solidaridad, necesitamos cultura": el barrio pobre de Sevilla que reina en Europa

Un proyecto arquitectónico encumbra en Europa a uno de los barrios más pobres de España con 'Jardines en el aire', una propuesta que integra a los jóvenes del...

¿Es posible querer cambiar la vida de las personas con una intervención arquitectónica? Sí, lo es. Aunque suene pretencioso, cambiar la realidad es el fruto de Jardines en el aire, que ha mejorado la vida de miles de sevillanos en La Candelaria, uno de los barrios más pobres de España."Gracias a ellos, somos algo más que los marginados de Europa", suspira Estrella Pérez, vecina y Presidenta del AES Candelaria, que coordina la intervención y asistencia social en una barriada que es hogar de alrededor de 20.000 personas.Jardines en el Aire ha llevado el nombre de la Candelaria —en Tres Barrios Amate— a los ámbitos culturales y filosóficos internacionales, "no solo necesitamos solidaridad, también cultura e identidad", reflexiona Francisco Jiménez, dinamizador social y vecino de la barriada.Jardines en el aire acaba de ganar el premio de la Nueva Bauhaus Europea (sostenibilidad, estética e inclusión) y anteriormente ya se hizo con el S+T+ARTS for Social Goods. Se trata de los premios más relevantes en la arquitectura, reconociendo la capacidad de esta como herramienta de intervención social.Para más inri, no hablamos de un proyecto arquitectónico mayúsculo. No hablamos de millones de euros, la inversión no importa, "es sobre todo una explotación del capital humano", descargan con humildad los responsables. Pero no es solo capital humano, también vegetal y animal… y cultura.La iniciativa forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Sevilla 'Luces de Barrio'. Nomad Garden ha comisariado la iniciativa junto a muchos otros colectivos creativos.Enhebrando sentidos para sacar tesoros de la nadaEl proyecto se traduce visualmente en un jardín vertical, pero también nos llega a través del olfato, con un perfume que condensa la esencia y memoria vegetal del barrio; cuenta también con un sonido reforzado, que es de las aves que naturalizan el espacio urbano y con creación artística y cultural en última instancia.El jardín vertical está en un edificio de la barriada. Es precisamente el edificio en el que se concentra la asistencia social del barrio, sobre todo para familias y jóvenes. A priori, no parece gran cosa. Hay jardines verticales por todos lados. Pero este tiene muchas peculiaridades:"Escogimos este barrio por muchas cosas", revela Salas, que abre los brazos invitando a observar una plaza dejada, con columpios oxidados, pocas papeleras, pero llena de árboles y vecinos. Otro aspecto que llama la atención del barrio son los edificios viejos y mal mantenidos. Fueron construidos para acoger el éxodo rural y para hospedar a los trabajadores de los polos industriales de la capital de Andalucía en los 50 del siglo pasado.Son las casas más chicas de la ciudad y con menos servicios, por lo que también son las más baratas. Quizás por eso la ratio de inmigrantes que se establecen en esta zona es de las más elevadas de Sevilla, rondando el 10% oficialmente.Las fachadas están llenas de aires acondicionados que tratan de aliviar las altas temperaturas. Todos los aparatos gotean y encharcan las calles durante cinco meses al año, "lo que a la larga es insalubre, calculamos que en una ciudad como Sevilla los aires acondicionados vierten más de dos millones de litros a la calle, así que quisimos usar ese potencial", detalla Sergio Rodríguez.El equipo de Nomad Garden diseñó un sistema que reutilizaba el agua que expulsan los aires acondicionados. El jardín vertical permite una disminución de la temperatura del edificio de 0,8º; pero estos cálculos están aún en desarrollo con la sensorización de todo el jardín.Así que no es solo una cuestión de embellecer la fachada, sino de crear más higiene en la calle y confort térmico. Además, es una experiencia pionera a la hora de reverdecer las ciudades. "Como la normativa no permite instalar jardines verticales, sí usamos el hueco legal que permite colgar en las fachadas las cajas para aires acondicionados, lo usamos como caballo de Troya para introducir más vegetación y fauna y mejorar el espacio ".De una fachada dura, de pintura desconchada por el sol y el goteo constante de los aires acondicionados, el barrio ha pasado a tener una zona sombreada, saneada y fresca y dónde se escuchan a diferentes aves.Cada módulo instalado no es simplemente un macetero. Es un contenedor de vida. "Trabajamos mucho el diseño. Por un lado, creamos orificios que usan la tradición árabe de la mashrabiya, con celosías de madera que refrescan el aire con la humedad interior".No solo se trata de vegetación, en la parte inferior crearon un nido, un habitáculo para aves. "Hicimos un estudio con aficionados y con SEO Birdlife para saber qué aves habitaban el barrio, por eso cada jardinera tiene un orificio con un tamaño pensado para cada tipo de ave". Por el momento, el jardín se automantiene con las bombas de agua que recogen el agua que antes tiraban a la calle las máquinas de aire acondicionado y es hogar para las aves de la zona.¿A qué huele la pobreza?Las estadísticas revelan que, por cuarto año consecutivo, Sevilla acumula a Polígono Sur y Tres Barrios Amate (donde está La Candelaria) como los barrios de menor renta neta media anual por habitante de toda España."En los años 70 esto no era un barrio pobre, era simplemente un barrio obrero", explica Estrella Pérez. Desde la Asociación AES Candelaria, que está dentro de la Plataforma Cívica Tres Barrios Amate, asiste a 300 jóvenes de hasta 16 años de la zona.La vida del barrio cambió en los años 80, con el cierre de las fábricas del interior de la ciudad y la llegada de la droga. La inseguridad se instaló en la zona. Hoy, la gentrificación del centro de Sevilla hace que la distancia —no geográfica— sea abismal. La presencia de narcopisos y la falta de seguridad y prosperidad ha hecho que se pierda el sentido de identidad de barrio. "Hoy los chavales creen que para salir adelante, siendo de este barrio, tienen que salir de aquí", reflexiona Francisco Jiménez.El jardín vertical es ahora un oasis en medio de la pobreza, un brote de esperanza. Por eso, en el barrio, el vanguardista proyecto de Jardines en el aire ha sido recibido con los brazos abiertos, "es la primera vez que alguien viene a trabajar con nosotros por nuestro potencial, no simplemente por ser pobres. Ahora vienen para ver nuestro urbanismo de vanguardia, antes solo nos veían en 'Callejeros' como pobres y delincuentes", apunta Estrella.Una de las facetas sensoriales del proyecto nos lleva, insospechadamente, a Bernabé Fillion, uno de los perfumistas más reputados de Francia que, en colaboración con 18 chavales del barrio, ha destilado el perfume del barrio. "No podíamos creer que alguien como él quisiera participar en el proyecto, todo salió rodado. Los chicos del AES Candelaria recopilaron las especies más representativas del entorno, creando una identidad vegetal".El perfume de Fillion recopila la esencia de una especie vegetal de cada continente para condensar el nuevo espíritu cosmopolita de la zona. La fragancia parte de una base de incienso y naranjo amargo.La participación de los jóvenes en la reelaboración de la identidad del barrio también se hizo con sonidos. "Recopilaron también historias de nuestra tradición oral, hicieron entrevistas a los mayores del barrio, todo eso es también patrimonio cultural que se engloba en el proyecto", explica Sergio Rodríguez.El proyecto, que ha venido ha reverdecer la dignidad de un barrio que hoy es algo más que 'uno de los barrios más pobres de España' contó además con un concierto en la propia calle para presentar el proyecto al vecindario. "Nunca pensé que vería algo así en este barrio", comentaban en los corrillos los sorprendidos vecinos.

