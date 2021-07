https://mundo.sputniknews.com/20210710/la-linea-la-ciudad-mas-pobre-y-criminalizada-de-espana-quiere-independizarse-como-ciudad-autonoma-1113991395.html

La Línea, la ciudad más pobre y criminalizada de España, quiere independizarse como Ciudad Autónoma

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, municipio costero de Cádiz, aprueba una medida que ha sorprendido a toda España.

El del jueves 8 de julio no fue un Pleno más en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Por mayoría se aprobó el inicio de un proceso de consulta popular para que la localidad costera de Cádiz adquiera el estatus de Ciudad Autónoma. La medida no contó con oposición, ya que el Gobierno local está liderado por el partido La Línea 100x100, con 21 ediles, incluido el alcalde, Juan Franco. Solo 4 concejales de PSOE y PP rechazaron la propuesta.La Línea de la Concepción, con 63.630 habitantes, es uno de los municipios más significados de España, y no precisamente por su sol y playa. El paro, la pobreza, el contrabando y el narcotráfico son sinónimos de una ciudad que vive a la sombra de Gibraltar. La Línea es la puerta trasera del territorio británico en la península Ibérica y es, por lo tanto, la región que está pagando la mayor factura del Brexit.¿Llegará a buen puerto este 'procés gaditano'? "Difícil es, pero si el hombre no se hubiera propuesto ir a la luna, nunca habría llegado. Esto no es una extravagancia ni hablamos de independencia ni nada por el estilo, pero tenemos que cambiar nuestra realidad y cada vez tenemos menos salidas", cuenta a Sputnik el alcalde Juan Franco, promotor de la iniciativa.La Línea es un punto negro en el mapa español por diversos motivos, "lamentablemente destacamos en todas las aristas negativas y no podemos seguir viviendo así", confiesa Franco. Los motivos de este presente sombrío vienen de lejos, pero el reciente Brexit está resultando devastador. "Somos la región de Europa que más alta factura está pagando por el Brexit, somos la única parte de Europa continental que comparte frontera con el Reino Unido" –por Gibraltar–. Aunque oficialmente no se trate de una colonia, en el Campo de Gibraltar existe un dicho que refleja la resignación popular, y es que La Línea es en realidad la colonia de la roca, como se conoce popularmente al Peñón de Gibraltar, cuya sombra es demasiada alargada. Son más de 7.000 los trabajadores de la región que acuden cada día a trabajar a zona británica. "Son trabajos pocos cualificados en su mayoría, los linenses vamos allí a limpiar las casas y ellos pasan a este lado a comprar barato. Pero además, con el Brexit, muchas empresas se han ido, dejando a miles de linenses sin trabajo", detalla el alcalde.Con el Brexit diversas multinacionales abandonaron Gibraltar por los cambios en fiscalidad, "el caso más representativo es el de la casa de apuestas BET365, que migró a Malta y en ella trabajaban unos 500 linenses, más paro para nuestra localidad", detalla el alcalde, que no para de recalcar que su municipio y el territorio británico representan la frontera más desigual en suelo europeo. Según cálculos municipales, de cada 6 linenses –de la población total–, uno de ellos dependía del trabajo en Gibraltar. La Universidad de Cádiz ha analizado la difícil situación de esta región que sobrevive con los restos del territorio británico, declarando la singularidad de La Línea.Los últimos de la filaPero más allá de las heridas recientes ocasionadas por el Brexit, La Línea padece males casi endémicos que amenazan con hacer desaparecer toda la esperanza, explica el regidor. "Tenemos el nivel de renta más bajo de toda España, el mayor desempleo del país y la menor esperanza de vida" .Además, La Línea es el frente de batalla entre las fuerzas policiales y el narcotráfico. En 2020 hubo casi mil detenidos por parte de las fuerzas de seguridad en una región que normaliza la convivencia con el narcotráfico y con el contrabando de tabaco como única vía de subsistencia. Para los jóvenes linenses, en demasiadas ocasiones, subirse a la narcolancha es la única salida.En 2020, la tasa de desempleo rondaba el 40%, aunque en determinadas barriadas como la Atunara o El Junquillo, entre los jóvenes el paro supera el 80%. "En estas zonas hay otra cultura, para muchas personas el narco es algo con lo que están familiarizados. Son cientos de chavales que llevan narcolanchas y menudean tabaco, eso solo les reporta entre 20 y 30 euros diarios, no hablamos de grandes criminales", nos cuentan desde la Coordinadora Despierta, asociación que lleva tres décadas combatiendo la drogadicción y trabajando en barrios desestructurados. "En La Línea tenemos dos generaciones perdidas que difícilmente podrán reintegrarse en dinámicas sociales normales y de empleo, la sociedad está rota para miles de vecinos", detallan desde la asistencia psicológica de Despierta. Se ha invertido mucho dinero europeo para zonas desfavorecidas con cursos y formación, "pero todo es inútil, porque cuando terminan el curso y salen por la puerta, no hay ninguna empresa esperando ahí fuera".Un procés linense como única salidaEn este contexto, la apuesta por la autodeterminación como Ciudad Condal, al igual que Ceuta o Melilla, parece más una llamada de auxilio que la reivindicación de un derecho a existir. Los paralelismos con el independentismo catalán molestan al regidor, "el que quiera caricaturizar con los procesos delictivos que hemos visto en Cataluña en su conciencia lo lleva. Esto no tiene nada que ver con eso, solo queremos democracia y participación".La Línea 100x100 arrasó en las últimas elecciones municipales con más del 60% de apoyo. En su campaña el alcalde siempre abogó por ensalzar la singularidad de la localidad sin depender de la administración andaluza, "hasta ahora, los partidos tradicionales, PP o PSOE, no han hecho nada por revertir nuestra degradación".El equipo municipal acude al artículo 144 a) de la Constitución que permite mediante una ley orgánica poner en marcha el proceso de consulta, previa autorización al Consejo de Ministros. Si se les deniega, "estamos dispuestos a recurrir al Tribunal Supremo, al menos, por el momento estamos generando ruido y atrayendo atención", cuenta Franco. Ahora hay un plazo de más de 6 meses para la respuesta del Gobierno, luego las Cortes Generales tendrán que declarar que se trata de un proceso de interés nacional. El reflejo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al otro lado de la costa, está presente. "Ceuta, con casi la misma población que nosotros, tiene un presupuesto de 290 millones de gasto, nosotros de 48", pero no se trata solo de una cuestión de financiación pública, sino de atracción de empresas. "Unas de las motivaciones que nos mueven es contar con un régimen fiscal especial para atraer a empresas extranjeros que generen oportunidades, las empresas que por el Brexit se van de Gibraltar".Por su parte, desde la Junta de Andalucía, fuentes de la presidencia (PP) revelan a Sputnik que no comparten este proceso y se opondrán a todo lo que esté fuera de la ley. Ante las reacciones en contra, el edil recalca que no estamos ante una “opción rupturista”, sino ante una búsqueda de alternativas.La esperanza es alta, el consistorio cuenta con un dictamen jurídico favorable de 2019 favorable de un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid sobre la posibilidad de desarrollar la consulta, posicionándose así en "una posición intermedia entre el régimen orgánico-funcional y competencial que actualmente disfruta y el estatus de las actuales comunidades autónomas". Por lo pronto el Ayuntamiento va a emprender una labor didáctica por todas las barriadas del pueblo para que la gente entienda todas las posibilidades que implica la consulta. Aunque la ciudad, vive lastrada por la decepción que supuso el Plan Integral del Campo de Gibraltar, que contemplaba una inversión de 900 millones en la comarca y que, por lo pronto, a La Línea solo trajo "un juzgado para encerrar a los malos, no nos tocó ni la pedrea", lamenta Juan Franco.

