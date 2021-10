https://mundo.sputniknews.com/20211014/que-esta-pasando-en-dos-bocas-esto-es-lo-que-se-sabe-1117115679.html

¿Qué está pasando en Dos Bocas? Esto es lo que se sabe

Una de las construcciones insignias del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en el ojo del huracán ante un paro y supuestos... 14.10.2021, Sputnik Mundo

Trabajadores de la refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, México, comenzaron un paro de labores para exigir mejores condiciones laborales; sin embargo, el tema ha escalado y derivado en peleas entre quejosos y autoridades, así como señalamientos políticos. Esto es lo que sabe del conflicto que tiene a Dos Bocas, una de las obras insignia del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el reflector nacional mexicano. ¿Cómo empezó?El paro de labores de alrededor de 5.000 mil trabajadores comenzó el 12 de octubre. Los manifestantes indicaron que su descontento es que no se le pagan horas extra y exigieron mejores sueldos a la empresa ICA Fluor. Las protestas y paro se extendieron hasta el miércoles 13 de octubre, cuando se desató una riña entre empleados manifestantes y elementos de la Policía antimotines de Tabasco; sin embargo, en el lugar también se encontraban las Fuerzas Armadas. De acuerdo con reportes de medios locales y redes sociales, en el lugar hubo heridos e incluso se habló de una persona fallecida; sin embargo, esta última información fue desmentida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este jueves 14 de octubre. ¿Qué han dicho los involucrados?La empresa ICA Fluor emitió un comunicado en donde indicó que se ha cumplido con los pagos acordados a los trabajadoras y aseveró que en las movilizaciones se identificaron a personas que no tienen nada que ver con la empresa. De acuerdo con lo dicho por la titular de Energía, Rocío Nahle, el grupo de inconformes asciende a unas 200 o 300 personas y este miércoles 14 informó que los trabajos en Dos Bocas se encuentran reanudados.La funcionario aseveró que no permitirán que "un grupito de personas" afecte una "obra tan importante"; además desmintió que no se les pague lo justo. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se trata de un conflicto sindical que poco tiene que ver con las autoridades federales; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de desmentir información y, de paso, mandar un mensaje a sus opositores quiene, dijo, quieren ver "desgracias". Por los hechos, dijo Nahle, tres personas han sido detenidas y los heridos no fueron de gravedad. "Hay tres personas detenidas ya, ICA Fluor hizo la denuncia y es todo el saldo. No tengo identificadas a estas tres personas, tuvieron lesiones ahí pero nada de gravedad", aseveró.

