https://mundo.sputniknews.com/20211014/disturbios-con-antimotines-dejan-4-heridos-en-construccion-de-refineria-en-mexico-1117096358.html

Disturbios con antimotines dejan 4 heridos en construcción de refinería en México

Disturbios con antimotines dejan 4 heridos en construcción de refinería en México

Cuatro trabajadores de la firma mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) Fluor resultaron heridos en disturbios con policías antimotines, en el segundo día... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T01:59+0000

2021-10-14T01:59+0000

2021-10-14T01:59+0000

américa latina

protestas

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103316/95/1033169596_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_87ff72c18a780886f759e86bea79f938.jpg

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a los agentes policiales lanzando gases lacrimógenos contra las protestas de cientos de trabajadores en la planta, donde unos 5.000 obreros denuncian que solo reciben la mitad del salario establecido, injusticias e irregularidades que serían avaladas por líderes del sindicato.En la manifestación, los obreros uniformados con sus overoles color naranja exigían incremento salarial y mejores prestaciones laborales.Los trabajadores piden diálogo con la empresa y autoridades para mejorar su seguridad y derechos laborales.Sin embargo, la secretaria federal de Energía, Rocío Nahle, dijo en entrevista radiofónica que "no fue una manifestación genuina", y que los ingenieros de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a cargo de la obra "pidieron ayuda a la policía".La funcionaria responsable de la obra en las costas del estado de Tabasco en el Golfo de México (sureste) dijo que la manifestación dejó tres personas detenidas y aseguró que la agitación fue instigada solo por 10 o 12 inconformes no identificados que "con violencia y provocaciones" intentaban tener diferencias con el sindicato."Nosotros en este Gobierno hemos respetado el derecho a manifestarse", subrayó Nahle.Avance de las obrasLa obra es uno de los cuatro proyectos estratégicos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió el mes pasado que sería inaugurada el 22 de julio del 2022.La funcionaria viaja todas las semanas a supervisar las obras y presenta un vídeo todos los lunes con los avances en la conferencia de prensa del presidente."Todas las semanas ahí estoy, no hay ningún manifiesto de alguna carencia, yo incluso reviso todas las altas en el Seguro Social", agregó al descartar violaciones a los derechos laborales.Insistió en que de parte de las autoridades federales nunca se rechazaron las protestas y dejaron que se manifestaran los inconformes."Yo no solo reviso el contrato, reviso la obra y todos los trabajadores que están ahí tienen las mismas prestaciones", puntualizó.Entre los lesionados, un trabajador resultó con una herida en una pierna, otro en un ojo, y uno más en la espalda, que parecían impactos de perdigones.El opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) condenó la "cobarde represión contra las y los trabajadores de la obra de Dos Bocas".La bancada de ese partido en el Congreso exigió al Ejecutivo y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, gobernante) que "respete los derechos humanos y laborales de la gente".La Fiscalía General de Tabasco, por su parte, desmintió una versión sobre un trabajador fallecido por un impacto de bala.López Obrador dijo que la manifestación es "un conflicto momentáneo" entre sindicatos.Por su parte, ICA Flour, empresa con más de 60 años en el sector de la construcción, dijo que ha cumplido con "todas las obligaciones patronales, salariales, seguridad, social, física e integral así como con las correspondientes prestaciones de ley para todos los trabajadores, en cumplimiento con lo acordado con la representación sindical".También afirma en un comunicado que los disturbios fueron organizados por "personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa".La nueva refinería tendrá capacidad para procesar 340.000 barriles diarios de crudo pesado, el más difícil de refinar porque contiene la mayor cantidad de impurezas, como el azufre.Los planes de la actual administración de López Obrador buscan procesar toda la producción petrolera mexicana, para poner fin a las importaciones de gasolinas que actualmente cubre más del 70% del consumo interno de ese combustible.El proyecto está en el centro de una controversia con ecologistas como la organización Greenpeace, que señala que un manglar y un humedal fueron destruidos o quedaron sepultados bajo los cimientos.El costo estimado de la obra es de 8.900 millones de dólares y a junio pasado se habían invertido casi 5.000 millones de dólares, con avance general de la obra de casi 35%.

https://mundo.sputniknews.com/20211013/claroscuros-de-reforma-del-sector-electrico-enfrentan-a-gobierno-y-empresarios-en-mexico-1117087994.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestas, méxico