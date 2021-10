https://mundo.sputniknews.com/20211014/son-tiempos-de-zopilotes-amlo-critica-los-fake-news-sobre-un-muerto-en-dos-bocas-1117106216.html

"Son tiempos de zopilotes": AMLO critica los 'fake news' sobre un muerto en Dos Bocas

"Son tiempos de zopilotes": AMLO critica los 'fake news' sobre un muerto en Dos Bocas

El presidente de México habló sobre el incidente registrado este 13 de octubre a las afueras de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, sitio en el que hubo... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T12:58+0000

2021-10-14T12:58+0000

2021-10-14T13:00+0000

américa latina

gobierno de méxico

felipe calderón

andrés manuel lópez obrador

refinería

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1117106049_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5b9486d2ebbb2c65de751fd7d5e222a2.jpg

Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que algunos medios y personajes de la política reportaron que se registró una persona muerta durante el enfrentamiento entre trabajadores y elementos de seguridad que arribaron al lugar. López Obrador hizo referencia a un tuit del expresidente Felipe Calderón en donde hable de la supuesta muerte de un trabajador, lo cual desmintió. "Si el pueblo de decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando, en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo porque no se puede, ya uno tiene su tiempo, su oportunidad de servir, ¿cómo uno va estar con desfiguros? Después de haber tenido la oportunidad, más en su caso que no ganó", dijo el presidente mexicano.¿Qué pasó en Dos Bocas? El martes 12 de octubre se inició un paro laboral de alrededor de 5.000 trabajadores a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, uno de los proyectos insignia de la actual administración. Los trabajadores se manifestaron en demanda de mejoras laborales y pararon su trabajo; sin embargo, la empresa ICA Fluor aseveró que se han cumplido en tiempo y forma con los pagos acordados. Este miércoles 13 de octubre se registró un enfrentamiento entre trabajadores y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. A través de redes sociales, se denunció que varios trabajadores habrían sido agredidos por las fuerzas de seguridad, reportándose como graves dos personas.

https://mundo.sputniknews.com/20211013/nahle-sobre-dos-bocas-no-vamos-a-permitir-que-un-grupito-afecte-una-obra-tan-importante-1117088776.html

Jose Gutierrez El rey de las mentiras se queja de ellas... Debería entender que es lo que ha enseñado que funciona para llegar a la presidencia. Eso y un montón de incautos. 1

Jose Gutierrez Hubo represión sobre los trabajadores. Hay 5 heridos que no fueron tratados con abrazos. Y una secretaria de estado diciendo que no iban a permitir que un "grupito" detuviera la construcción del elefante blanco y contaminante del amlo. 1

3

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, felipe calderón, andrés manuel lópez obrador, refinería, méxico