Nahle sobre Dos Bocas: "No vamos a permitir que un grupito afecte una obra tan importante"

Nahle sobre Dos Bocas: "No vamos a permitir que un grupito afecte una obra tan importante"

Todos los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en el sureste de México, cuentan con sus prestaciones laborales, aseguró la titular de la... 13.10.2021, Sputnik Mundo

Tras salir de una reunión en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, la secretaria de Energía dijo a medios de comunicación que quienes acusan que no se pagan horas extra son un grupo de diez personas, además de asegurar que es falso que las firmas no cubran estos lapsos de trabajo."Son diez personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100.00 personas en forma directa o indirecta en el país", declaró."Es un pleito entre líderes", dijo en coincidencia con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo en su conferencia matutina del 13 de octubre que el conflicto en Dos Bocas deriva de disputas sindicales del contrato colectivo de trabajo.Además, Nahle sostuvo que la policía de Tabasco participó en la contención de trabajadores y compartió que fueron detenidas tres personas, por las que ICA Fluor presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes.La titular de Energía dijo que ignoraba si se utilizaron gases lacrimógenos durante la contención y aseguró que el grupo de inconformes es de unos 300 trabajadores, mientras que 25.000 personas trabajan directamente en la refinería.Además, la funcionaria federal compartió en Twitter un comunicado de la empresa ICA Fluor, involucrada en la construcción de la planta petrolera, que sostiene que los trabajadores que participan en las protestas no están suscritos en el contrato colectivo de trabajo y son personas no identificadas.

alberto.r personas pueden interrumpir la construcción de 2 bocas, así como no dejar de exigir que la constructora no cumpla su contrato en este caso ICA

