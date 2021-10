https://mundo.sputniknews.com/20211007/que-le-pasa-a-tu-cuerpo-cuando-bebes-agua-en-exceso-1116874154.html

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando bebes agua en exceso?

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando bebes agua en exceso?

Mantenerse hidratado es, sin duda alguna, fundamental para la salud. Pero ¿cuánta agua realmente deberías tomar y cómo puedes saber si te has pasado del límite... 07.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-07T19:36+0000

2021-10-07T19:36+0000

2021-10-07T19:36+0000

estilo de vida

salud

alimentación

nutrición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1116874574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c8e7ba514fe39584b869d4b0d4488bc.jpg

La cantidad recomendadaSi bien se cree que una persona adulta debe consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día, en realidad no es totalmente cierto. Los expertos coinciden en que la cantidad debe equivaler a unos 25-30 mililitros por kilo de peso. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilogramos debe tomar 2,1 litros de agua al día.La cantidad también depende "del sexo, la edad, la estatura y la ubicación geográfica de una persona", explica la nutricionista Lidia Kvashnina en una entrevista a Championat. Subraya que en cualquier caso, es necesario "tomar agua de manera gradual, con varios tragos pequeños". Trata de encontrar un equilibrio: no tomes un vaso entero, aunque sí que puedes hacerlo por las mañanas. Tampoco deberías tener sed.Deberías tener en cuenta que durante el día, consumes el agua no solo en su forma pura, sino también con otros alimentos, como sopas, yogures, fruta y vegetales.Cuando el agua se convierte en veneno¿Sabías que puedes tomar demasiada agua? A veces, la sobrehidratación puede ser perjudicial para tu salud y, en los casos más extremos, incluso provocarte la muerte. Y es que los riñones son incapaces de procesar cantidades excesivas de agua, lo que provoca un desequilibrio en el nivel de sodio en sangre.Como resultado, puedes sentir fuertes dolores de cabeza y vomitar. En los casos más graves, la llamada intoxicación hídrica puede dar lugar al edema pulmonar y la inflamación cerebral.Por suerte, existe un sencillo método que te ayudará a controlar la cantidad de agua que tomas. Simplemente tienes que analizar de manera regular el color de tu orina. Si ves que es demasiado oscura, deberías beber más agua. Sin embargo, si apenas tiene color varias veces a la semana, eso significa que bebes demasiado.La temperatura perfectaTanto el agua fría, como la caliente tienen ciertos beneficiosos para tu organismo, pero los médicos coinciden en que la mejor opción es tomar agua del tiempo que tenga una temperatura cercana a los 20 o 25 grados. Te ayudará a quitarte la sed y resulta menos irritante para la mucosa del esófago.El agua a temperatura ambiente también combate el estreñimiento y mejora la circulación sanguínea. Finalmente, te ayuda a acelerar el metabolismo, algo que puede ser útil si buscas bajar de peso.¿Es malo beber agua durante las comidas?Existe una hipótesis según la cual beber agua mientras se come diluye el ácido estomacal, algo que obstaculiza la digestión. Pero en realidad, el agua simplemente no llega a absorberse en el tejido estomacal, lo que da lugar a una fermentación excesiva y, por consecuencia, a hinchazón."Se recomienda tomar un poco de agua durante la comida si lo necesita, por ejemplo, si come arroz o si tiene que tomar vitaminas. Pero la mayor parte del agua debe tomarse unos 30 minutos antes de la comida o una hora después", explica la dietista Ksenia Selezniova a la cadena RBC.

https://mundo.sputniknews.com/20211007/las-5-infusiones-naturales-para-aliviar-la-gastritis-1116872310.html

https://mundo.sputniknews.com/20211002/los-efectos-en-la-salud-de-beber-jugo-de-frutas-a-diario-1116682446.html

https://mundo.sputniknews.com/20210927/es-peligroso-beber-leche-todos-los-dias-1116453920.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, alimentación, nutrición