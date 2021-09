https://mundo.sputniknews.com/20210923/senadores-de-morena-buscan-que-la-inteligencia-financiera-investigue-a-la-unam-1116370255.html

Senadores de Morena buscan que la Inteligencia Financiera investigue a la UNAM

Senadores de Morena buscan que la Inteligencia Financiera investigue a la UNAM

El senador mexicano Armando Guadiana, perteneciente a la bancada de Morena, propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T20:09+0000

2021-09-23T20:09+0000

2021-09-23T20:11+0000

américa latina

política

fgr (fiscalía general de la república)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116370495_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa13dc94aaa022a30b26595518217354.jpg

La declaración del legislador morenista se da un día después de que la Máxima Casa de Estudios condenó que la Fiscalía General de la República (FGR) intente llevar a proceso penal a 31 científicos acusados de daño patrimonial.En conferencia de prensa desde el Senado de la República, acompañado de sus compañeros de bancada, Guadiana Tijerina informó que desde hace 10 día planteó una revisión a fondo del uso de los presupuestos de universidades autónomas de todo México.Según la explicación del senador, la propuesta sugiere que la Auditoría Superior de la Federación, las auditorias estatales y la UIF investiguen el manejo del presupuesto de estas instituciones, incluida la UNAM.Durante su intervención, el empresario coahuilense aseguró que la investigación contra los científicos no es una persecución del gobierno federal y únicamente se busca castigar el "turismo científico" cometido por "falsos investigadores"."Aquí aprobamos una fiscalía autónoma. La fiscalía no está al servicio del poder ejecutivo o legislativo alguno: es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del presidente de la República, y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico", insistió.Choque entre la UNAM y FGRLa polémica por las órdenes de aprehensión contra 31 científicos mexicanos llegó a su punto álgido cuando el rector de la UNAM, Enrique Graue, condenó el actuar de la FGR como parte del pronunciamiento oficial por la conmemoración de los 111 años de la Máxima Casa de Estudios.Pese a las críticas y a que las órdenes de aprehensión ya han sido rechazadas dos veces por falta de pruebas, la FGR intenta por tercera ocasión llevar a proceso penal a los integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, grupo que habría recibido recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que, según la acusación de la fiscalía, no tuvo que haber sido autorizado porque suplantó funciones del propio consejo.Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en la conferencia matutina del 22 de septiembre que no se trata de una persecución política, sino de una acción más para combatir la corrupción en México.Poco después de viralizarse el video del senador Guadiana, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se deslindó de la iniciativa y consideró que lo que se debe hacer es fortalecer a las universidades, no auditarlas.

https://mundo.sputniknews.com/20210922/la-fiscalia-general-de-mexico-contra-el-conacyt-esto-es-lo-que-sabemos-del-caso-1116332751.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, fgr (fiscalía general de la república), méxico