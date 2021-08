https://mundo.sputniknews.com/20210812/el-gobierno-de-mexico-presenta-un-plan-para-el-regreso-a-clases-presenciales-del-30-de-agosto-1115012628.html

El Gobierno de México presenta un plan para el regreso a clases presenciales del 30 de agosto

"Es mucho el daño que se hace a niñas y niños si no se regresa a las aulas, es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela", dijo el mandatario en conferencia de prensa.Un decálogo de diez medidas que serán implementadas fue presentado por la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para el regreso a las aulas que es respaldado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).El jefe del Ejecutivo señaló que "la escuela es el segundo hogar, ahí no solo se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí se sienten feliz los niños, los adolescentes, con sus amigos, ahí se aconsejan mutuamente".México y Bangladesh son los países que más tiempo llevan con escuelas cerradas, con más de 16 meses, agregó el mandatario.La reapertura de las escuelas ocurrirá mientras el país atraviesa por una tercera ola contagios en la pandemia de COVID-19, pero sin incremento en la mortalidad, en particular entre menores de edad.

