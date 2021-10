https://mundo.sputniknews.com/20211005/el-misterioso-sigilo-de-pedro-castillo-en-peru-1116776465.html

El misterioso sigilo de Pedro Castillo en Perú

El misterioso sigilo de Pedro Castillo en Perú

LIMA (Spuntnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, mantiene un llamativo y para muchos preocupante secretismo desde que asumió hace 67 días, con escasa...

En un minucioso cálculo realizado por el diario local El Comercio, en poco más de dos meses de mandato el jefe de Estado no ha superado la media hora de diálogo con periodistas locales. No ha dado ninguna entrevista a medio alguno y no ha realizado conferencia alguna, algo sin precedentes.La mayoría de las declaraciones que se han obtenido de Castillo son las que los reporteros le pueden sacar al paso apurados en algún acto oficial, si acaso se permite a la prensa cubrirlo, y muchas veces con agresiones de parte de su seguridad hacia los hombres de prensa, como pudiera existir un riesgo fatal en que el presidente hable o sea consultado sobre temas urgentes.Vivir en TwitterAsí, Castillo parece haberse refugiado en Twitter, donde hasta la fecha ha publicado 55 tuits, pero en su mayoría informando sobre asuntos de baja relevancia: una reunión con el entrenador de la selección de fútbol, felicitaciones a estudiantes por algún logro destacado, solidaridad con tragedias sucedidas en otros países, etcétera; es decir, temas ligeros, protocolares o donde resulta previsible su postura o mensaje.¿Cuál es el motivo entonces por el que Castillo no se pronuncia sobre temas que importan? Lo cierto es que las pocas veces que lo hace, lo hace —vía Twitter— por reacción para corregir o esclarecer lo que su primer ministro, Guido Bellido, sí comunica con frecuencia. El presidente rara vez toca temas importantes por iniciativa propia.Si Bellido advierte que se nacionalizará el gas, Castillo responde despejando dudas; si amenaza con cerrar el Congreso si este destituye a un ministro, Castillo replica dando una relativa calma de que las cosas no van a salirse hacia un cauce crítico; si Bellido afirma que el cambio de Constitución es un objetivo irrenunciable del Gobierno, Castillo modera el asunto, todo siempre vía Twitter, en asuntos que de verdad importan, para bien o para mal, a la población.En ese sentido, el presidente podría ser una presencia casi fantasmal para la ciudadanía, eludiendo los temas políticos críticos y pidiendo con cierta candidez que los peruanos los pasen por alto junto con su escasa comunicación. "Los problemas políticos, los problemas mediáticos no alimentan y no ayudan a salir adelante. No nos distraigamos en cosas que no nos alimentan", dijo el propio presidente en un acto público. Sintomático.¿Ejecutivo dividido?Si al principio del mandato de Castillo hubo temor de que se repitieran relaciones tensas entre el Ejecutivo y el Congreso, eso parece un asunto mínimo comparado con el temor que generan ahora las pugnas dentro del mismo Gobierno, donde todo apuntaría a que existe una división entre dos bandos: uno que respalda al presidente, y otro, quizá más vigoroso o vociferante, que está alineado con Vladmir Cerrón, líder y fundador del partido oficialista Perú Libre (izquierda conservadora).El primer ministro, Guido Bellido, es un hombre de confianza de Cerrón, o si se puede dudar de esto, al menos se puede decir claramente que ambos comparten las mismas ideas políticas, los mismos objetivos. Ambos se distancian de los ministros moderados más afines al presidente, si acaso no directamente piden su renuncia como hicieron con el canciller Óscar Maúrtua por haber cometido el supuesto error de no apoyar abiertamente al Gobierno de Venezuela.Así, el ala "cerronista" se muestra ciertamente firme en sus objetivos como partido de izquierda pura y dura, y rechaza las "intromisiones" de personajes de izquierda moderada y progresista que son más cercanos a Castillo —el ministro de Economía, Pedro Francke, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, por poner dos ejemplos de personas que han sido calificadas como "invitados" dentro del Gobierno—.Esta dinámica podría considerarse hasta cierto punto normal dentro de las pugnas de un Ejecutivo que adolecería de una falta de espíritu de cuerpo, pero se torna realmente alarmante cuando el presidente no tiene la firmeza para defender sus políticas y a sus allegados como autoridad elegida o, peor aun, cuando a veces da la impresión de que tiene poca claridad de qué hace o quiere hacer como gobernante, con su silencio como síntoma más claro y preocupante.

