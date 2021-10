China, más fuerte que nunca

https://mundo.sputniknews.com/20211001/china-mas-fuerte-que-nunca-1116660779.html

China celebra 72 años de su fundación, mientras en EEUU crece el temor por ver eclipsada su hegemonía mundial. En la UE quieren 'aumentar en 20 millones' su... 01.10.2021, Sputnik Mundo

Más potente que nunca. Así celebró la República Popular China su 72 aniversario en la plaza de Tiananmén, donde unas 130.000 personas se congregaron para participar en los festejos del Día Nacional de la República y que se extenderán por una semana.Actualmente, China es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de habitantes, y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. A su vez, se ubica en los primeros lugares en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el espacio cósmico, donde tiene su estación orbital, en el aspecto tecnológico, que con su 5G ha desplazado a Estados Unidos y a sus aliados, en el transporte moderno, en inteligencia artificial y hasta en los deportes.Además, su apuesta por un mundo multipolar y multicéntrico, que aboga por respetar la soberanía de las naciones y la autodeterminación de los pueblos, ha convertido a China, junto a Rusia, en un punto de equilibrio en el abordaje de conflictos y tensiones internacionales."¿Hacia dónde debería dirigirse el futuro de la humanidad? La respuesta de China es hacer un llamado a la gente de todos los países para que trabajen juntos, respondan al llamado de los tiempos, fortalezcan la gobernanza global, persigan el desarrollo impulsado por la innovación y promuevan la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad", ha dicho el mandatario chino, Xi Jinping.A su vez, Xi Jinping ha insistido que su país está listo para mejorar el intercambio y la cooperación con otras naciones para aprovechar las oportunidades de desarrollo impulsado por la innovación y promover activamente la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.Con motivo del Día Nacional de China, el presidente de Rusia, Vladimir Putin envió un telegrama de felicitación a su homólogo chino."Estoy convencido de que actuando juntos seguiremos incrementando la cooperación ruso-china en los ámbitos más diversos. Esto responde plenamente a los intereses de nuestros pueblos y avanza en el cauce del afianzamiento de la seguridad y estabilidad a nivel regional y global", señala el texto del telegrama de Putin.El líder ruso señaló que las relaciones entre Moscú y Pekín se desarrollan en el espíritu de una asociación universal e interacciones estratégicas, apoyándose en el Acuerdo de buena vecindad, amistad y cooperación, cuyo vigésimo aniversario celebramos este año.EEUU también felicitó a China en su Día Nacional. El secretario de Estado, Antony Blinken, extendió el jueves sus felicitaciones."En nombre de los Estados Unidos de América, me gustaría extender nuestras felicitaciones al pueblo de la República Popular China mientras el país celebra su Día Nacional el 1 de octubre", dijo Blinken en un comunicado emitido por el Departamento de Estado."Mientras Estados Unidos busca trabajar cooperativamente para resolver los desafíos que todos enfrentamos, le deseamos al pueblo de la República Popular China paz, felicidad y prosperidad durante el próximo año", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.China habla con Washington cada vez con una mayor firmeza. Un ejemplo de ello se vio en la reunión de alto nivel de la pasada primavera en Anchorage, Alaska, donde la delegación china cortó de entrada los intentos de la comitiva estadounidense, encabezada por Blinken, de emplear el tono de mentor.También se puede hacer referencia a las conversaciones en materia militar que tuvieron lugar el martes y el miércoles y se celebraron a través de videoconferencia, contando con la participación del subsecretario de Defensa de EEUU para China, Michael Chase, y del subdirector de la Oficina de Cooperación Militar Internacional de China, Huang Xueping.Pekín ha vuelto a acusar al Gobierno estadounidense de "continuas provocaciones", pero al mismo tiempo ha reconocido que pese a las numerosas "dificultades y desafíos" que enfrentan sus relaciones bilaterales, los ejércitos de ambas naciones "han mantenido la comunicación en todo momento".El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, declaró durante una rueda de prensa este jueves que Estados Unidos "tiene serios problemas de autoconciencia, su percepción de China y su comprensión del mundo actual, que son la causa de las dificultades" entre sus respectivas fuerzas de defensa."Esperamos que EEUU pueda encontrar el coraje para corregir sus errores y trabajar con China para responder a la cuestión crítica de cómo gestionar adecuadamente las relaciones chino-estadounidenses", manifestó el vocero tras la finalización de las negociaciones entre funcionarios militares de ambos países.UE: un cheque sin fondosQuiero, pero no puedo. Ese es el 'poder de fuego' real que tiene Bruselas desde hace algunos años. Sin embargo, tiene un interesante catálogo de espejitos de colores para ofrecer a los países de los Balcanes. Una gama que en realidad no engaña a nadie, y como las cartas ya están todas boca arriba, esos países le siguen el juego, como aquel jugador que sabe que el otro está haciendo trampas, que cuenta las cartas, pero lo deja seguir para ver hasta dónde llega.Y Europa sabe que ellos lo saben. Y los países de los Balcanes, saben que Europa sabe, que ellos lo saben. Punto. Por eso, es que esos países, ese grupo de seis con la que la UE viene coqueteando desde hace unos años, lejos de sentarse a esperar a Bruselas a que les de la bendición y la bienvenida a un club trasnochado y decadente, han decidido comenzar a hacer vida junto a otros compañeros de viaje.Y eso es lo que trae de cabeza a la UE: cómo puede ser posible que Rusia, Turquía, Irán, y hasta el propio EEUU, estén haciendo su agosto con esos países balcánicos, cuando ellos, los popes de la UE desde Bruselas, entienden que esa cuota de mercado, de unos 20 millones de habitantes, les pertenece por derecho propio. Por eso, la gira de tres días que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha realizado por Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Kósovo, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, a estos países no les dice nada.Tensiones de EEUU con Nayib Bukele: ¿se repite la historia de Muammar Gaddafi?La creciente espiral de tensiones entre EEUU y El Salvador –donde la actuación de la potencia del norte deja claro que busca deshacerse de Nayib Bukele como presidente del país centroamericano– tiene, entre sus verdaderas causas, la aprobación del bitcoin como moneda de curso legal en esa nación, según el analista guatemalteco Pablo Barrios.Una medida que daría pie al cada vez mayor abandono del uso de la divisa norteamericana, tanto en El Salvador, como en el resto de la región, dado que "su sustento no tiene ninguna base dura", indicó Barrios."Sería un golpe bastante duro para EEUU, porque puede ser el inicio de que otros países tengan el mismo camino", agregó el analista, cuyas palabras evocan mucho la trágica suerte del exlíder libio Muammar Gaddafi, habiendo denuncias de que su eliminación fue la venganza por la iniciativa de abandonar el patrón dólar para imponer un dinar de oro.Al mismo tiempo, Barrios citó otras causas de la molestia de EEUU con El Salvador de Bukele, entre ellas, la labor de los "lobbies" contratados por los adversarios del mandatario para que malinformen sobre su gestión a fin de presentarle como un dictador, así como el incumplimiento del país latinoamericano de sus obligaciones ante Washington en el tema migratorio.Asesinatos de periodistas, una lacra que persisteNuevos casos de asesinatos de periodistas en México han vuelto a poner de manifiesto la persistencia de este trágico problema en el mundo, donde la nación norteamericana se ubica como la tercera a nivel mundial más peligrosa para el gremio, sólo por debajo de Irak y Siria.Tan sólo hace unos días en México fue asesinado el periodista Manuel González Reyes, al tiempo que el pasado mes de agosto la misma suerte corrió su colega Jacinto Romero Flores."Hay que tomar en cuenta que en algunas regiones del país, sobre todo en aquellas donde hay mucha violencia, es donde ocurren estos tipos de crímenes, y que por desgracia, las fiscalías locales no hacen su trabajo y persiste mucho la corrupción", indicó a Octavo Mandamiento el periodista mexicano Gabriel Infante Carrillo, al constatar que los temas más peligrosos a la hora de informar son el "crimen organizado y el narcotráfico".De hecho, según la asociación Alianza de Medios, el 37% de los periodistas agredidos cubría temas de seguridad o narcotráfico.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

