Sheinbaum denuncia campaña de desprestigio contra Morena en CDMX

Sheinbaum denuncia campaña de desprestigio contra Morena en CDMX

Los malos resultados del partido gobernante Morena en las elecciones en la capital de México son un reflejo de una campaña de desprestigio en contra de... 07.06.2021, Sputnik Mundo

"En los últimos meses, bueno desde hace raro, hubo una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población", comentó.Más temprano, el mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, admitió la mala actuación del partido con cual llegó a la presidencia y aceptó que "hay que trabajar más" para estar en contacto con la gente. Después de que su partido pudo ganar solo seis alcaldías de las 16 que estaban en juego, Scheinbaum advirtió que no permitirá que la corrupción regrese a la ciudad."Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México, quiero decir también que no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la ciudad", subrayó.De este modo, la jefa capitalina concluyó que lo que queda en manos del Gobierno es continuar trabajando a favor de la población.Según indican los primeros resultados del PREP, al corte del 7 de junio, la alianza opositora Va por la CdMx ganó en las siguiente alcaldías:

