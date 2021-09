https://mundo.sputniknews.com/20210928/maduro-acusa-a-enviado-de-eeuu-de-querer-destruir-el-dialogo-entre-su-gobierno-y-oposicion-1116512636.html

Maduro acusa a enviado de EEUU de querer destruir el diálogo entre su Gobierno y oposición

Maduro acusa a enviado de EEUU de querer destruir el diálogo entre su Gobierno y oposición

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al representante designado por Estados Unidos para los asuntos con la nación caribeña...

El representante del Gobierno de Estados Unidos señaló el jueves pasado a través de las redes sociales que "un acuerdo negociado e integral es la única oportunidad que tiene Maduro para que se le flexibilicen las sanciones".Maduro señaló que las declaraciones de Story forman parte de una orden de la Casa Blanca en su intento por destruir la mesa de diálogo."Las declaraciones del señor Story son parte de una orden que le ha dado el Departamento de Estado de la Casa Blanca para destruir el diálogo, ¿quieren destruir el diálogo desde Estados Unidos?, es una pregunta que dejo al aire", comentó.De igual manera, Maduro dijo que el presidente colombiano, Iván Duque, también intentó afectar el diálogo con la oposición."El otro que tiroteó el diálogo como loco fue Iván Duque desde Colombia y fracasó, pero va a continuar, por eso le pido a los países del mundo que si no van ayudar que no estorben, no dañen, no ataquen, porque Venezuela quiere diálogo", indicó.El mandatario manifestó que el diálogo continúa avanzando, tras superar el impasse con el Gobierno de Noruega, el cual se produjo tras la intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) de la primera ministra de esa nación europea, Erna Solberg, quien denunció violaciones a los derechos humanos en Venezuela.Maduro emitió las declaraciones minutos después de que concluyera la ronda de conversaciones en México, en la cual ambas delegaciones acordaron realizar sesiones de consultas con diversos actores políticos nacionales e internacionales.Además, el Gobierno y la oposición coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y las negociaciones, así como en los acuerdos que lleguen a alcanzarse.El primer encuentro se dio el pasado 13 de agosto, cuando ambas delegaciones firmaron un memorando de entendimiento con el apoyo de Noruega.El memorando que firmaron ambas partes consta de siete puntos, entre los que incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.Posteriormente, las delegaciones sostuvieron una jornada de conversaciones del 3 al 6 de septiembre, en la cual alcanzaron dos pactos: "Acuerdo para la Ratificación y Defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba" y "Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano".El proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana cuenta con los gobiernos acompañantes de Rusia y Países Bajos. Migrantes venezolanosEl presidente de Venezuela anunció que su Gobierno activó el denominado Plan Vuelta a la Patria para que los migrantes de su país que se encuentran en la provincia de Iquique, en el norte de Chile, puedan regresar, luego de ser víctimas de agresiones y xenofobia.Maduro aseguró que su Gobierno responderá por sus connacionales en Iquique."Nosotros vamos a responder por todos, por estos compatriotas que están en Iquique respondemos plenamente, en prestaciones sociales, todo el apoyo en salud, todo el apoyo para su regreso a sus hogares aquí", comentó.El presidente responsabilizó a la "extrema derecha" venezolana por los ataques contra los migrantes de su país en Chile."Muchos chilenos hicieron familia aquí y los tratamos con amor nunca hemos perseguido como está haciendo el Gobierno de (Sebastián) Piñera y la derecha pinochetista a nuestros compatriotas y connacionales allá en Chile, una xenofobia de la derecha promovida por Julio Borges (opositor venezolano) y la extrema derecha venezolana", comentó.Los Carabineros de Chile (policía militarizada) desalojaron el sábado por la fuerza a un grupo de más de 100 familias venezolanas migrantes que pernoctaban en una plaza y se negaban a salir, en la ciudad de Iquique (norte).La plaza estuvo ocupada durante meses por cientos de familias venezolanas que llegaron a Chile y que no lograron encontrar un trabajo, una vivienda o la posibilidad de viajar a la capital.Los habitantes de esta localidad protestaron contra los extranjeros varados en la zona, a la espera de regularizar su situación.Hasta la fecha, más de 25.000 venezolanos han retornado al país en distintos vuelos, desde que se inició el Plan Vuelta a la Patria.Este plan, creado por el presidente Nicolás Maduro en 2018, establece un puente aéreo y terrestre para el retorno voluntario de los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad en otros países.

