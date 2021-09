https://mundo.sputniknews.com/20210927/exigen-responsabilidad-de-pinera-en-crisis-de-migrantes-venezolanos-en-chile-1116509864.html

Exigen responsabilidad de Piñera en crisis de migrantes venezolanos en Chile

Una marcha xenófoba contra la inmigración, principalmente venezolana, en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, terminó en enfrentamientos callejeros

La tarde del pasado sábado 25 de septiembre, Carabineros de Chile, por orden del Ministerio del Interior, y sin aviso a autoridades regionales, desalojó a decenas de familias venezolanas en situación migratoria irregular que acampaban en la céntrica Plaza Brasil, en la nortina ciudad de Iquique, capital de la región de Tarapacá.Bajo la excusa de ser un supuesto foco de contagios en materia sanitaria, dado el contexto global de pandemia por COVID-19, la plaza, convertida en refugio por la comunidad venezolana en situación de calle, fue declarada zona de riesgo sanitario por el Ministerio de Salud a finales de julio, motivo por el cual fue dispuesto su desalojo.Al mismo tiempo, al grito de "no más migrantes", una marcha antiinmigración autorizada desde el municipio de Iquique, y que habría contado con la presencia de autoridades, según consignaron medios chilenos, se dirigió hacia la Plaza Brasil.En ese momento, una enardecida turba con banderas chilenas en las manos comenzó a quemar las pertenencias de los inmigrantes, en su mayoría venezolanos, que habían sido desalojados del lugar, al son de las estrofas del himno nacional de Chile.Crisis migratoriaDesde el injerencista y desestabilizador acto de entrega de ayuda humanitaria a Venezuela desde la ciudad colombiana de Cúcuta en 2019, el presidente chileno Sebastián Piñera, coorganizador del show mediático, invitó a los migrantes venezolanos a viajar a Chile en calidad de refugiados, mediante la visa de responsabilidad democrática.Entre enero y julio de este año, según datos oficiales, ingresaron a Chile 23.673 personas extranjeras por pasos no habilitados, cifra que representa un máximo histórico, alertó el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)."La situación migratoria en Chile se comenzó a agravar el año pasado, con el contexto de pandemia, el cierre de fronteras, y las medidas que comenzaron a adoptar muchos países de América Latina, pero sobre todo Chile, que fueron desde un enfoque bastante restrictivo y criminalizador", dijo a Sputnik la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, Vanessa González.Asimismo, recordó que el Gobierno de Sebastián Piñera ha venido promulgando políticas migratorias que han sido "restrictivas, selectivas y discriminatorias", previas al inicio de la pandemia.Responsabilidad políticaJosé Miguel Carvajal, gobernador de la región de Tarapacá y militante del Partido Comunes, perteneciente al izquierdista Frente Amplio chileno, analizó en diversos medios del país austral la situación vivida en la ciudad de Iquique, para quien la responsabilidad ineludible ante tan dantesco espectáculo tiene nombre y apellido."Nos estamos poniendo a disposición de las organizaciones de migrantes que hoy se encuentran en la unidad. Nos pusimos en disposición de hacer el trabajo del Gobierno, que no lo ha hecho", agregó.Las nuevas autoridades regionales, que iniciaron su gestión en julio, argumentan no contar con atribuciones ni facultades en el marco de materia migratoria, de fronteras y seguridad, atribuciones con las que sí cuenta el Gobierno central, más específicamente el Ministerio del Interior."Al mes de llegar a la gobernación, personalmente le entregué una carpeta al presidente de la república con la situación. Con imágenes, no del último día o los últimos meses, sino del último año, donde estaban todos estos espacios públicos de la ciudad de Iquique con carpas llenas de mujeres y niños en estas condiciones", enfatizó Carvajal.Desde el Gobierno regional acusan una total falta de interés y omisión de ayuda humanitaria de parte del Gobierno central. Aseguran haber agotado todas las instancias de diálogo en pos de encontrar soluciones para la migración irregular, que a través del paso fronterizo chileno-boliviano de Colchane, sector con graves problemas en la materia, que alimenta el flujo migratorio hacia la costeña ciudad de Iquique."Le entregamos la información al ministro del Interior [Rodrigo Delgado] y al subsecretario del Interior [Juan Francisco] Galli. Cuando ya han pasado dos meses, notificamos al presidente en La Moneda, a través de un recurso de protección, por la omisión de sus facultades como jefe de Estado, por poner en riesgo a la ciudadanía", advirtió el gobernador.Carvajal lamentó profundamente los graves y aborrecibles hechos de violencia y xenofobia vividos en su región. "¿Qué sucedió al otro día? Lo que dijimos que iba a pasar, un enfrentamiento, una crisis. Detonó una xenofobia y un racismo, que en esta región no ha existido nunca", lamentó el gobernador.

