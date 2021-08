https://mundo.sputniknews.com/20210824/oposicion-y-gobierno-de-venezuela-con-dialogo-en-mexico-y-desconfianza-en-la-calle-1115340125.html

Oposición y Gobierno de Venezuela, con diálogo en México y desconfianza en la calle

Oposición y Gobierno de Venezuela, con diálogo en México y desconfianza en la calle

CARACAS (Sputnik) — Dirigentes de Gobierno y oposición venezolanos, luego de transitar un largo camino, lograron sentarse en una mesa de diálogo con sede en... 24.08.2021, Sputnik Mundo

La opinión de Hurtado respecto al diálogo se repite en la mayoría de los ciudadanos que fueron consultados por esta agencia en las calles de Caracas.El presidente de la consultora venezolana Datanalisis, Luis Vicente León, consideró que, pese a esa poca credibilidad, el diálogo ha hecho que la población vuelva a volcar su mirada en la política."Si miras las encuestas de agosto, empiezas a ver un mayor interés en la población en las negociaciones, es un fake news (noticia falsa) cuando se dice que a nadie le interesa, a nadie le interesaba la política, y, sin embargo, la negociación les hace voltear la cabeza otra vez a la política", añadió.Por su parte, el politólogo y profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Sucre Heredia, opinó que sí existe un desinterés por parte de la población, pero consideró que ello puede convertirse en algo favorable para el proceso.El también psicólogo social destacó que la población pasó del extremo optimista al pesimista, porque en los últimos años las negociaciones no se han traducido en algo concreto y duradero que impacte en la cotidianidad.¿Qué se negocia?Algo que debe tener claro la población, sostuvo Luis Vicente León, es que este proceso que cuenta con la mediación de Noruega, no llevará a negociar la salida del presidente Nicolás Maduro."Maduro no está dispuesto a hacer ninguna negociación que ponga en peligro su permanencia en el poder, ni está planteado. Está negociando y quiere entregar algo, eso no quiere decir para nada que Maduro esté dispuesto a adelantar elecciones presidenciales, ni para hacer las cosas que la oposición quisiera (…) es un intercambio que parece poner sobre la mesa solo cosas intermedias", añadió.En ese sentido, coincide con Sucre Heredia, quien afirmó que el punto fuerte del Gobierno venezolano es que ha logrado sobrellevar la inestabilidad política."Yo creo que el punto fuerte es que el Gobierno ha logrado sortear las puertas de su inestabilidad política y Maduro es el presidente en ejercicio, su presidencia se mantiene sin mayores amenazas o desafíos políticos a su estabilidad", acotó.Sin embargo, dijo que su punto débil, más allá de las sanciones, "es que tiene un Gobierno muy incompetente, ideologizado, y corrupto, su punto débil es que no tienen una capacidad de hacer una gestión, por eso su tema fundamental es el económico".En cuanto a la oposición, Vicente León, consideró que está negociando principalmente condiciones electorales para revitalizarse y volver a articular sus fuerzas en el país, en el marco de un cronograma electoral que llevaría a las presidenciales de 2024.Para ambos analistas, pese a la desconfianza de la población, las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre serán claves para impulsar el diálogo y también para revitalizar el rostro de una oposición cada vez más debilitada, y un Gobierno cada día con más limitaciones económicas.Los puntos en los que continuarán discutiendo los dirigentes de ambos sectores el próximo 3 y 6 de septiembre son: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, respeto al estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.

