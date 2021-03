https://mundo.sputniknews.com/20210305/xenofobia-contra-venezolanos-en-peru-no-se-puede-tapar-sol-con-un-dedo-1109594171.html

Xenofobia contra venezolanos en Perú: no se puede tapar sol con un dedo

LIMA (Sputnik) — El 21 de febrero, cerca de un centenar de peruanos se reunieron frente a la embajada de Venezuela en Lima para protestar de forma violenta por...

El hecho, que no pasó a mayores por intervención de la policía, es sintomático de un creciente y exsacerbado sentimiento xenófobo en Perú pues, asunto curioso, el presunto asesinato del peruano Silvano Olbitas, de 19 años, ocurrió en el departamento colombiano de Cauca el 22 de febrero, y no en territorio nacional.Aun más llamativo fue que el crimen se conoció por un video que circuló en redes sociales, donde se observó a un grupo de hombres preguntar por la nacionalidad de la víctima, respondiendo ésta que era peruano, luego de lo cual lo arrojaron desde un puente. Los peruanos indignados por el hecho no tenían certeza de la nacionalidad de los asesinos, salvo porque su dejo "les sonaba venezolano".Óscar Pérez es venezolano y presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, la organización de migrantes del país caribeño más importante en el país andino. Pérez, personaje mediático, ha mantenido siempre una postura prudente frente al fenómeno xenófobo, pero en declaraciones a Sputnik parece que considera que ya es tiempo de poner un freno a un fenómeno preocupante.Cifras clarasEn 2020 y antes de la pandemia, la xenofobia se apoyaba mayormente en dos motivos: la llegada de venezolanos —que ahora se calcula en un millón los que residen en el país— "quitaba" el trabajo a los peruanos; y por otro lado, un supuesto aumento de la delincuencia en Perú era atribuido a delincuentes venezolanos llegados por culpa de una política migratoria flexible de parte del Gobierno.Sin embargo, las cifras hablan de manera contundente y revelan que, ya sea por cobertura mediática o cálculo político al señalar un chivo expiatorio a los problemas de un país, la migración venezolana no tiene incidencia relevante en el incremento de la criminalidad pues, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario, apenas el 0,09% de los delitos cometidos en Perú tienen a venezolanos involucrados.Sin embargo, con esporádicos actos cometidos por bandas de delincuentes venezolanos, puntualmente reportados por la prensa bajo la protesta de los peruanos, y con agresiones a migrantes, en particular en el negocio de reparto de comida, la xenofobia parece estar elevándose por encima de la baja repercusión de estos hechos. ¿Por qué?Óscar Pérez apunta a la situación excepcional de la pandemia del COVID-19 como un escenario propicio para disparar el sentimiento xenófobo.El otro es el problemaPor otro lado, Perú está atravesando por una campaña electoral para que se elija nuevo presidente en abril próximo, algo que ha hecho que algunos candidatos del espectro de la derecha prometan una suerte de "mano dura" para el supuesto problema de los venezolanos."Tenemos que atender el tema de la seguridad ciudadana. La gente está pidiendo a gritos expulsar a los venezolanos que están delinquiendo en nuestro país y la Ley de Migración te permite deportarlos. ¡Afuera, de frente, a la primera!", dijo en febrero Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, agrupación calificada por ciertos analistas como de "extrema derecha"."Se acabó, vamos a implementar una ley con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que agarren a cualquier extranjero que no esté regularizado ¡y para fuera! Lo subiremos en barco y lo bajaremos en el primer puerto que encontremos", dijo por su parte Daniel Salaverry, candidato a la presidencia por Somos Perú, partido calificado como de "derecha populista".En atención a este uso polémico del fenómeno de la migración para fines políticos y en vista del riesgo de promover la xenofobia, la Unión Venezolana en Perú piensa pedir moderación para que las cosas no se salgan de control."Nadie debe utilizar como argumento político el impacto que pueda tener la migración venezolana y eso nos está llevando a que en los próximos días presentemos un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de lo que establece el Pacto Ético, pidiendo que no se permitan discursos que se pudiesen considerar como discriminatorios", dice el titular de la ONG en un intento de que la lucha por el poder no se lleve de encuentro a una comunidad que exige ecuanimidad al momento de ponderar su impacto en el cuerpo social peruano.

