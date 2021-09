https://mundo.sputniknews.com/20210928/candidato-artes-el-profesor-izquierdista-que-busca-refundar-chile-1116513580.html

Candidato Artés: el profesor izquierdista que busca refundar Chile

Candidato Artés: el profesor izquierdista que busca refundar Chile

SANTIAGO (Sputnik) — Dice estar más a la izquierda que el Partido Comunista. En sus palabras, la coalición de izquierda Frente Amplio es parte de "la nueva...

Artés es profesor y presidente de Unión Patriótica, un partido político de 33.600 militantes fundado en 2015 por organizaciones sindicales, movimientos de izquierda y grupos antiimperialistas, y cuyo slogan para estas elecciones es "hasta refundar Chile".Para el candidato y su conglomerado, todos los demás aspirantes a La Moneda (sede de Gobierno) son de derecha. "Nuestro partido levanta una alternativa de izquierda sin sangre mapuche y obrera en sus manos. Lo demás no es izquierda, aunque se califique como tal", consigna el sitio web de Unión Patriótica.Con este discurso, Artés buscará en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre atraer a los votantes de izquierda que no están convencidos con el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric y lograr obtener más de los 33.690 sufragios que consiguió durante su primera aventura presidencial en las elecciones de 2017, cuando quedó en séptimo lugar.Cazador de leonesEn conversación con Agencia Sputnik, Artés explicó que su eventual Gobierno estará inundado de cambios radicales, siendo uno de los principales la renacionalización de todos los recursos naturales del país, expropiando las compañías privadas y traspasándolas a propiedad estatal.El candidato afirmó que en su Gobierno irá detrás de los "leones", aquellos que dominan el 0,3% de las empresas más grandes de Chile. "Rediseñaremos toda la política pública y partiremos por analizar la propiedad de las empresas que tienen monopolio. Ellos son los leones, pero son una parte ínfima frente al millón de empresas que existen en Chile", agregó.En orden de que su partido y su activismo se basan en el trabajo sindical y la lucha por los derechos laborales, Artés aseguró que uno de los pilares principales de su Gobierno será "la valorización del trabajador"."El papel de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores a nivel nacional será fundamental para dirigir la economía. Queremos colocar al Estado sobre el mercado y cambiar lo que hay actualmente, donde el Estado es un apéndice del mercado", agregó.Levantamiento socialDurante los debates presidenciales de 2017, Artés afirmó que el pueblo chileno estaba contenido y que pronto se vería "a la gente saliendo a la calle por millones a protestar".Dos años después, como si fuese una predicción, se desataron las protestas del estallido social de 2019 que dieron inicio a una serie de cambios profundos, incluido el proceso constituyente que comenzó en julio de este año. Según el candidato, el estallido, o el "levantamiento social" como lo llama, debió ir incluso más allá.Artés afirmó que si llega a liderar el país se hará cargo de todas las demandas sociales que explotaron en 2019 y que Piñera no recogió. "A partir de una reasignación efectiva de recursos estatales y con un proceso de reindustrialización enfrentaremos la solución a las demandas populares. Chile tendrá dignidad, mejores sueldos y mejor calidad de vida", cerró.Eduardo Artés nació en El Tambo, una pequeña localidad de Chile central a 150 kilómetros de Santiago, tiene 69 años y es profesor. Desde joven participó en política como dirigente estudiantil y posteriormente ejerció oposición contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como militante del extinto Partido Comunista Revolucionario de Chile.Los siete candidatos a la presidencia son Gabriel Boric (Frente Amplio, bloque de izquierda); Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista, izquierda); José Antonio Kast (Partido Republicano, derecha); Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano, centroizquierda); Sebastián Sichel (candidato oficialista, centroderecha); Franco Parisi (independiente) y Artés.

