¡Largaron!: comenzó la carrera por la presidencia en Chile

La campaña electoral inicia con el debate televisado entre los principales candidatos presidenciales. Sondeos locales ubican a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) al frente de las preferencias, de cara a la cita de noviembre. 'En órbita' conversó con la magíster en Ciencia Política chilena, Daniela Campos Letelier.

¡Largaron!: comenzó la carrera por la presidencia en Chile La campaña electoral inicia con el debate televisado entre los principales candidatos a la presidencia. Sondeos locales ubican a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) al frente de las preferencias, de cara a la cita de noviembre. 'En órbita' conversó con la magíster en Ciencia Política chilena, Daniela Campos Letelier.

Los principales aspirantes a suceder a Sebastián Piñera tras las elecciones de noviembre ya se enfrentan para competir por los votos.En el primer debate presidencial de este miércoles 22 se verán las caras quienes lideran las encuestas: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más); además de Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y José Antonio Kast (Partido Republicano).Según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos, el izquierdista Boric alcanza 13% de intención de voto, mientras Sichel, cercano al oficialismo, tiene 11%. De las personas consultadas en esta encuesta, el 50% no contestó o aún no sabe a quién votar.La politóloga destacó una posible importancia del debate para el alto porcentaje de personas indecisas y conocer a algunos de los aspirantes, y que éstos apelarán a "cautivar a estos posibles votantes".Es la primera vez que a tan solo dos meses de la elección se registra un porcentaje tan alto de personas que no definieron su voto. Para la experta, esto puede obedecer a que se trata de candidatos nuevos y a que los votantes meditan más a quien dar su apoyo.El futuro presidente o presidenta tendrá que promulgar la nueva Constitución que prepara la Convención, la cual deberá ser aprobada en el año 2022 por la ciudadanía.El 21 de noviembre Chile elige nuevo presidente, diputados, senadores y consejeros regionales. Si ningún presidenciable alcanza el 40% de los sufragios, habrá segunda vuelta el 19 de diciembre.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el abogado y analista político colombiano David Florez, sobre la nueva visita del jefe del Comando Sur de EEUU a Colombia, donde se reunió con militares locales. Y además, el anuncio del Gobierno argentino de un nuevo paquete de medidas económicas.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

