Enríquez-Ominami, el candidato a presidente de Chile que lo intenta por cuarta vez

Enríquez-Ominami, el candidato a presidente de Chile que lo intenta por cuarta vez

SANTIAGO (Sputnik) — "Porque hemos juntado sabiduría, coraje y energía", retrucó el líder del Partido Progresista de Chile (izquierda) Marco Enríquez-Ominami... 24.09.2021, Sputnik Mundo

Claramente, los números no están a su favor, pues el líder izquierdista ha ido perdiendo adeptos durante los años. En 2009 obtuvo un 20% de los votos, en 2013 un 10, en 2017 un cinco y según el último estudio de la encuestadora privada Cadem, sólo tres de cada 100 lo apoyaría en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre de este año.Cuando perdió la última elección en 2017, Enríquez-Ominami se retiró de la política nacional y concentró sus esfuerzos en crear alianzas con distintos líderes políticos de izquierda en Latinoamérica, fundando en 2019 el Grupo de Puebla, plataforma a la que dedica gran parte de su tiempo. Por eso a varios sorprendió el anuncio que el también cineasta hizo el pasado 22 de agosto a través de un video en sus redes sociales."Porque el cambio es ahora, porque la esperanza de nuestro pueblo está amenazada, anuncio nuestra candidatura presidencial", afirmó mirando fijo a la cámara en un primer plano.En conversación con la Agencia Sputnik, Enríquez-Ominami describió su aventura como una candidatura que ha ganado cicatrices con las derrotas del pasado y que posee energía para enfrentar el futuro. "Nuestro liderazgo se mantiene porque hemos perseverado con valor y porque no hemos sido oportunistas", señaló, hablando siempre en plural sobre su postulación.Proceso constituyenteEl candidato explicó que la consigna principal de su candidatura será superar el modelo económico neoliberal instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y generar una "política social basada en criterios de universalidad, solidaridad y derechos".Enríquez-Ominami afirmó que su mandato buscará proteger los derechos sociales y al mismo tiempo, impulsar la reactivación económica que se vio estancada durante la pandemia del COVID-19.Asimismo, agregó que dentro de sus primeras medidas estará la implementación de un sistema de protección social de emergencia que incluya una renta básica para las mujeres que se vieron afectadas durante la crisis, y la creación de 500.000 puestos de trabajo.Sin embargo, donde hizo más hincapié fue en el proceso constituyente que comenzó en julio de este año, asegurando que la tarea principal de su gobierno será acompañar a los convencionales constituyentes.El aspirante al Palacio de la Moneda aseguró que él fue uno de los primeros líderes políticos en plantear la creación de una asamblea constituyente en el país y que este proceso "es el logro de los que tanto luchamos en el desierto durante años".Además, agregó que "una vez que finalice el proceso y si el nuevo texto de la Constitución es aprobado, ese ministro tendrá la tarea de implementar y seguir todas las consecuencias legales y administrativas en los territorios, con la nueva carta magna que cree el nuevo Chile".Enríquez-Ominami señaló que si es aprobada la nueva Constitución, incluso está dispuesto a que su mandato solo dure dos años y no cuatro, funcionando solo como un Gobierno de transición que ayude a implementar la nueva normativa, y que los chilenos vuelvan a votar por un nuevo presidente bajo nuevas reglas.Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio es hijo de Miguel Enríquez, un dirigente de izquierda que fue asesinado enfrentando a la dictadura de Augusto Pinochet en 1974.Vivió su infancia en el exilio en Francia y a finales de la década del 80 regresó a Chile, donde terminó su educación escolar, estudió cine y comenzó una carrera política como militante del Partido Socialista (centroizquierda).Desde 2006 a 2010 fue diputado. En 2009 renunció al Partido Socialista haciendo duras críticas al sector político y al Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), fundó el Partido Progresista y presentó su primera candidatura presidencial.Casi no logra llegar a su cuarta candidatura debido a que la Fiscalía inició una investigación en su contra por sus supuestos vínculos con el caso de corrupción internacional de la empresa constructora brasileña OAS, indagatoria que por ley no le permitía competir. Finalmente, la justicia lo absolvió de toda responsabilidad y las autoridades electorales permitieron su inscripción.Los siete candidatos a la presidencia son Gabriel Boric (Frente Amplio, bloque de izquierda); Eduardo Artés (Unión Patriótica, izquierda); José Antonio Kast (Partido Republicano, derecha); Yasna Provoste (Partido Demócrata Cristiano, centroizquierda); Sebastián Sichel (candidato oficialista, centroderecha); Franco Parisi (independiente) y Enríquez-Ominami.

