Las concentraciones en torno al terrorismo en el País Vasco terminan en enfrentamientos

Las concentraciones en torno al terrorismo en el País Vasco terminan en enfrentamientos

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Las concentraciones de la red Sare de apoyo a presos de ETA y de la asociación Voces contra el Terrorismo celebradas en la mañana de... 18.09.2021

Un hombre de 81 años que pasaba por el lugar resultó herido al ser arrollado por un grupo de participantes en la concentración de Sare, que retrocedían disueltos por la Policía vasca –Ertzaintza–, según informa el diario local El Correo, en su edición digital.El fuerte dispositivo de los antidisturbios de la Ertzaintza mantuvo separados en todo momento por una distancia de seguridad de unos 30 metros a los participantes en ambas concentraciones que solo se insultaron y lanzaron amenazas separados por esa distancia.La concentración de la red de apoyo a presos Sare se celebró en Mondragón, además de otras 49 localidades vascas, para reclamar la derogación de la ley 7/2003 que elevó a 40 años el cumplimiento máximo de penas en prisión en el caso de algunos delitos como terrorismo, y hasta el año 2003 era de 30 años.Este es el caso del terrorista Henri Parot, uno de los más sanguinarios de la banda terrorista ETA, cuyos hijos viven en Mondragón, y cuya figura planeó durante toda la semana en torno a la polémica convocatoria.Como respuesta, la asociación Voces contra el Terrorismo, liderada por el diputado de la formación ultraderechista Vox, Francisco José Alcaraz, cuyas sobrinas y hermano fueron asesinadas por Parot, convocó una concentración a la misma hora y a pocos metros del lugar.Desde Sare, su portavoz Begoña Atxa, denunció tras el acto "la campaña de desprestigio y presión" a la que dijeron haberse visto sometidos durante los últimos días.A la concentración de Voces contra el Terrorismo acudió, por su parte, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que declaró a los periodistas que "lo que realmente está ocurriendo de manera sistemática con la permisividad de las instituciones y especialmente con la complicidad del presidente del Gobierno es un acto permanente de exaltación del terrorismo y de reivindicacion de la banda terrorista ETA".Se refería así Abascal a la no prohibición del acto planeado inicialmente por Sare que consistía en una marcha a pie de 31 kilómetros en Mondragón, los mismos años que lleva en prisión Parot.El jueves pasado, la Audiencia Nacional española estimó en una resolución que no podía prohibir el acto de Sare ya que no podía determinar a priori que durante el mismo se fuera a cometer un delito de exaltación del terrorismo. La denuncia partía del hijo de una de las 39 personas asesinadas por Parot.En la jornada del viernes, desde Sare se anunció la sustitución de esta marcha por 50 concentraciones en otras tantas localidades vascas para reclamar la derogación de la ley 7/2003. El resto de las concentraciones se desarrollaron este 18 de septiembre sin incidentes.

