La figura del etarra Henri Parot devuelve cuestión terrorista a la arena política española

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Este 17 de septiembre la organización Sare —significa red en euskera—, que defiende los derechos de los presos de la organización... 17.09.2021, Sputnik Mundo

"No alimentaremos ningún espacio de confrontación", manifestaba en una comparecencia de prensa el veterano político vasco Joseba Azkarraga, que fue consejero de Justicia en el Gobierno vasco entre 2001 y 2009 y actualmente es portavoz de Sare.La cuestión es que el acto consistía en una marcha ciudadana de 31 kilómetros en la localidad vasca de Mondragón, en Guipúzcoa, en el norte de España. La misma ciudad donde viven los hijos de Parot y los mismos kilómetros que años (31) lleva Parot encarcelado.En su lugar, desde Sare llamaron a concentrarse el 18 de septiembre en medio centenar de localidades vascas para denunciar una ley aprobada en el año 2003 que pasa de 30 a 40 años el tiempo efectivo que se puede permanecer encarcelado en España y que, a su juicio, fue "aprobada "ad hoc", para su aplicación a los presos vascos y posibilita cadenas perpetuas encubiertas".Parot, 39 asesinatosUno de esos presos es Henri Parot, una figura clave en la organización terrorista ETA durante los años 80, una de las décadas más sanguinarias de la banda.Se le atribuyen 39 asesinatos, en decenas de atentados. El más recordado, la voladura de la casa cuartel de la ciudad española de Zaragoza, donde vivían agentes de la Guardia Civil con sus familias.El edificio prácticamente se vino abajo el 11 de diciembre de 1987 tras la colocación de un coche bomba con 250 kilos de explosivos que mató a 11 personas, entre ellas cinco niñas, hijas de los agentes, y un adolescente, sobrino de uno de ellos.Junto con Parot, perpetraron el atentado otros tres terroristas franceses —entre ellos su hermano Jean— que actualmente cumplen cadena perpetua en Francia.Henri Parot fue detenido el 2 de abril de 1990 en Sevilla cuando conducía una furgoneta con 300 kilos de explosivos con la que pretendía volar la Jefatura de Policía de la ciudad.Este miembro de ETA, nacido en Argelia, de padres franceses y criado en la localidad de Bayona, en el País Vasco francés, en el sur de Francia; también fue conocido por dar nombre a la "Doctrina Parot", un mecanismo que limitaba la reducción de penas de cárcel.En 2006, el Tribunal Supremo español estableció tras un recurso del propio Parot que la reducción de penas por beneficios penitenciarios debería aplicarse al total de la pena y no al periodo máximo legal de permanencia en prisión impuesto por una condena.Es decir, se podían restar años por buen comportamiento o por trabajos en la cárcel, pero sobre las abultadas condenas a etarras que en ocasiones eran de miles de años en el caso de Parot, más de 4.000 años- y no sobre los 40 años máximos legales de permanencia en prisión.Este proceder fue derogado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2013, tras el recurso de otra etarra, Inés del Río, condenada por 23 asesinatos a más de 3.000 años de cárcel.Desde el momento de su detención, Parot cumplió condena en prisiones alejadas del País Vasco, en la región de Andalucía, en el sur de España; en cumplimiento de la política de dispersión del Gobierno español para los presos etarras, desde donde trascendieron pronunciamientos suyos pidiendo seguir con los atentados.El último asesinato de ETA se produjo en 2010, la organización anunció el cese de su actividad en 2011 y su disolución en 2018.Desde entonces, la dureza del colectivo de presos ha ido disminuyendo y pese a que Parot no se integró en la vía abierta por el Gobierno español para retornar a cumplir condena a una cárcel vasca, la conocida como "Vía Nanclares"; sí que fue acercado a un centro no tan alejado de la región, facilitando así las visitas de sus familiares.Desde esta primavera cumple condena en la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, a unos 400 kilómetros del País Vasco en dirección suroeste, tras haber firmado una carta de arrepentimiento, que es el requisito establecido para el acercamiento por el Ministerio del Interior español.Las reaccionesConocida desde hace semanas la organización de este acto, se produjo un alineamiento en el rechazo entre el Gobierno español y el Ejecutivo regional vasco. Una coincidencia de posturas no vista en otras ocasiones sobre cuestiones que afectan al mundo etarra.Este 17 de septiembre, el centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, vinculado al Ministerio del Interior y ubicado en Vitoria, la capital administrativa vasca, albergó un homenaje a las víctimas de Parot, al que acudieron representantes del Gobierno central y del vasco.Para el 18 de septiembre, el conservador Partido Popular y la formación de ultraderecha Vox, ambos de ámbito nacional, mantienen sus actos convocados en Mondragón, la misma localidad donde iba a tener lugar la marcha de Sare.Pretenden demostrar así su oposición a la iniciativa y recordar a las víctimas. En el acto de Vox estará su diputado nacional Francisco José Alcaraz que perdió a su hermano y a sus dos sobrinas en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, se manifestó tras conocer la suspensión del acto que "el rechazo social y político generalizado a este despropósito ha dado resultados" y se calificó la marcha atrás a la convocatoria de Mondragón como "una pequeña victoria en la batalla del relato".Por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), de ámbito nacional, se decidió mantener los actos convocados para el 18 de septiembre en Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada, ciudades españolas donde Parot cometió algunos de sus atentados con mayor número de víctimas.En un informe de marzo de 2020, elaborado por un equipo de psicólogos de la AVT se afirmaba que los heridos en atentados y los familiares de las víctimas tenían altas posibilidades de desarrollar secuelas psicopatológicas como estrés postraumático, depresión o ansiedad.Se afirmaba además que, cuanto menor fuera el apoyo social tras el hecho traumático, más posibilidades habría de desarrollar estas patologías y que los actos de homenaje organizados para etarras excarcelados ocasionan un gran impacto psicológico en las víctimas y sus familiares.Este 17 de septiembre, Mercedes Tagle, la hermana de la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle, asesinada por Henri Parot en 1989 en el garaje de su casa, y por cuyas manos pasaron hasta su asesinato numerosos casos de etarras, declaró a la radio pública RNE que "los que cometen los atentados tienen que cumplir sus condenas. Ese era el caballo de batalla de Carmen y ahora uno ve que es como si la muerte de mi hermana hubiera sido en balde", decía afectada.El acto de Sare y las reacciones han elevado de nuevo la temperatura política en torno a un asunto reciente y doloroso para la sociedad vasca y que ya no forma parte de su día a día. Habrá que ver el eco social que tienen en la jornada del 18 de septiembre la profusión de actos organizados en torno a la cuestión terrorista en una sociedad que construye en estos años el relato de décadas de terrorismo.

