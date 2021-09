https://mundo.sputniknews.com/20210903/los-recibimientos-a-etarras-vuelven-a-abrir-heridas-en-la-sociedad-vasca-1115721487.html

Los recibimientos a etarras vuelven a abrir heridas en la sociedad vasca

Los recibimientos a etarras vuelven a abrir heridas en la sociedad vasca

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La polémica resurgió el pasado 23 de agosto, cuando salió de la cárcel de Basauri, en el País Vasco, el miembro de la organización... 03.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-03T17:25+0000

2021-09-03T17:25+0000

2021-09-03T17:25+0000

españa

país vasco

sociedad

eta

terrorismo

terroristas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115724262_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_261d7ae7af3447dee4e1b3c62a7f9896.jpg

Poco después y a pocos kilómetros de allí, en Santutxu, el barrio de Bilbao del que es natural, decenas de vecinos le estaban esperando para hacerle un pasillo de homenaje que recorrió precedido de un grupo de músicos.Este tipo de recibimientos, calificados como ongi etorris, dado que la expresión ongi etorri significa bienvenido en euskera, habían dejado prácticamente de celebrarse en las calles vascas en este año.Hasta este homenaje de Almaraz, según el Foro Social Permanente, una entidad vasca en pro de la reconciliación integrada por numerosos agentes sociales, solo se había producido uno en 2021, la pasada primavera en la localidad vascofrancesa de Kanbo, a la etarra Lorentxa Beyre.Frente a estos dos homenajes, esta organización contabilizó siete en el año 2020, pese a las estrictas medidas de aislamiento por el COVID-19 que se decretaron durante meses tanto en el territorio español, como en el francés.En el punto de miraLa cuestión no pasó desapercibida para la Justicia. La Audiencia Nacional española tiene una causa abierta por enaltecimiento y humillación a las víctimas contra varios dirigentes del movimiento independentista vasco.Se investiga una estructura organizada para coordinar estos actos entre los años 2016 y 2019, cuando fueron más frecuentes.En esta causa se cuenta con informe de los psicólogos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que analizó más de 90 de estos actos celebrados en los últimos años.En este análisis se observaron emociones y sentimientos relacionados con enfado, el sentimiento de injusticia y la humillación, con una intensidad muy elevada, tras realizar una serie de entrevistas tanto a víctimas en las que el asesino de su familiar había recibido un homenaje, como en las que no.Además, si las víctimas viven en el País Vasco se observó un especial sentimiento de abandono por parte de las Administraciones Públicas y se concluyó que dificulta su recuperación psicológica.Agenda políticaEl asunto que estaba también prácticamente desterrado de la agenda política vasca también reapareció con motivo del homenaje a Almaraz.El lehendakari —presidente del Gobierno vasco—, Íñigo Urkullu, se refirió a estos actos el pasado martes en la inauguración del curso político, donde dijo que estos actos "no se deberían convocar, y menos grabar y difundirlos, y lo que se está haciendo es todo lo contrario", dijo en una comparecencia pública.Era la última de las manifestaciones de los líderes políticos vascos, dentro de las cuales solo resultó discordante la de la formación política independentista Sortu que dijo a través de una nota de prensa que quienes se oponen a estos actos buscan "imponer un único relato de vencedores y vencidos, lo que nos aleja de la convivencia" y "reforzar la agenda de los enemigos de la paz".El propio Urkullu calificaba dos días después estas actitudes como "repulsivas" en sus redes sociales.Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), que agrupa a las víctimas vascas, denunciaban que "una sociedad democrática no puede aceptar homenajes a asesinos orgullosos de sus crímenes" y recordaban que "los etarras no son héroes. Son criminales que merecen nuestro repudio".Homenaje a parotLa tormenta política se produce además en puertas del polémico acto que tendrá lugar en Mondragón, en Guipúzcoa, País Vasco, para reclamar la excarcelación de Henri Parot.El terrorista francés es considerado uno de los más sanguinarios de ETA. Se le atribuyen 39 asesinatos cometidos entre los años 1978 y 1990, cuando fue detenido cerca de Sevilla mientras iba al volante de un coche cargado de explosivos.Hoy en día cumple una condena de 4.799 años en la prisión de Mansilla de las Mulas, en la provincia norteña de León, tras permanecer años en prisiones alejadas del País Vasco por alentar los asesinatos desde la cárcel.Durante años además, dio nombre a la doctrina que impedía reducir penas por beneficios penitenciarios respecto al máximo legal permitido (30 años) y lo hacía sobre el total de la condena. Una negativa de la Justicia española a un recurso suyo del año 2006 dio pie a que la doctrina derogada en 2013 se conociera por su apellido.El acto de Mondragón se celebrará el día 18 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió informes policiales para fijar una posición.En paralelo, la AVT realizará concentraciones en alguno de los lugares donde Parot cometió alguno de sus atentados con mayor número de víctimas.Todo este ambiente político llega además cuando queda menos de un mes para que el País Vasco reciba la transferencia en materia de prisiones, es decir será el Gobierno vasco quien gestione las prisiones situadas en su territorio y no el Gobierno central, algo que desde ciertos sectores provoca recelos por el tratamiento que se daría a los miembros de ETA.Heridas reabiertas, en definitiva, dentro del largo proceso de la sociedad vasca para asimilar su pasado reciente de terrorismo. Un camino, al que aún le queda un largo trecho por recorrer.

https://mundo.sputniknews.com/20210630/detenidos-2-antiguos-etarras-en-espana-por-homenajear-a-terroristas-excarcelados-1113666621.html

https://mundo.sputniknews.com/20210901/francia-absuelve-al-terrorista-vasco-josu-ternera-en-su-primer-juicio-pendiente-1115644856.html

https://mundo.sputniknews.com/20201117/francia-avala-la-entrega-definitiva-a-espana-del-terrorista-de-eta-josu-ternera-1093525308.html

https://mundo.sputniknews.com/20210510/1112028632.html

país vasco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

país vasco, sociedad, eta, terrorismo, terroristas