https://mundo.sputniknews.com/20210917/arranca-el-festival-de-cine-de-san-sebastian-con-espiritu-pospandemia-1116158421.html

Arranca el Festival de Cine de San Sebastián con espíritu pospandemia

Arranca el Festival de Cine de San Sebastián con espíritu pospandemia

BILBAO (Sputnik) — El 17 de septiembre comienza en la ciudad vasca de San Sebastián la edición número 69 del Festival Internacional de Cine de la ciudad, donde... 17.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-17T13:46+0000

2021-09-17T13:46+0000

2021-09-17T13:46+0000

españa

arte y cultura

cine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1116158392_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ced72e06506d7846bb4994c94b30550.jpg

En palabras del director del Festival, José Luis Rebordinos, se propone "una experiencia cinematográfica lo más agradable posible en un espacio seguro", en una edición que tendrá sus aforos limitados a entre el 50 y 60 por ciento, en función del recinto, y con 33 filmes y 28 proyecciones más que en 2020.Este 17 de septiembre se celebra la ceremonia inaugural con la entrega del premio Donostia a la actriz francesa Marion Cotillard y con los primeros desfiles de estrellas por la alfombra roja, que aún sin público a los lados, contará en esta jornada con una importante presencia española.Se podrá ver a Penélope Cruz y a Antonio Banderas, presentando Competencia oficial, el nuevo trabajo de los directores argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, que abrirá la sección Perlas.Javier Bardem acudirá con el actor Fernando León de Aranoa para defender El buen patrón, uno de los cuatro trabajos españoles que aspiran a la Concha de Oro este año.Los estrenos de películas españolas que compiten por el importante galardón, y de paso por posicionarse entre las películas más importantes del año, constituyen una de las características de esta edición del certamen donostiarra, el único de los españoles con la máxima categoría (A) de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).Además del filme de León de Aranoa, están Maixabel, de Icíar Bollaín; La abuela, de Paco Plaza y Quién lo impide, un documental de casi cuatro horas de Jonás Trueba sobre la adolescencia.Otros rostros conocidos del panorama internacional que desfilarán por San Sebastián son Jessica Chastain, Emmanuelle Devos, Paolo Sorrentino, Vincent Lindon, Julia Ducournau –ganadora de la Palma de Oro por Titane– y el cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi, que mostrará Drive my car y La ruleta de la fortuna y la fantasía.El miércoles llegará el estadounidense Johnny Depp para recoger el premio Donostia, como reconocimiento a su carrera, rodeado de la polémica generada en las últimas semanas, dadas las acusaciones de maltrato de su ex mujer.Inauguran la muestra este viernes la película Yi miao zhong/One Second, del chino Zhang Yimou, la historia de un prisionero huido en busca de su hija, y Rosa rosae. La guerra civil, de Carlos Saura, un cortometraje sobre la Guerra Civil española.

https://mundo.sputniknews.com/20210913/san-sebastian-mas-alla-de-los-focos-trampolin-para-el-cine-latinoamericano-en-europa-1116010531.html

https://mundo.sputniknews.com/20210914/estas-son-las-peliculas-candidatas-para-representar-a-espana-en-los-oscars-2022-1116034043.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arte y cultura, cine