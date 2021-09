https://mundo.sputniknews.com/20210913/san-sebastian-mas-alla-de-los-focos-trampolin-para-el-cine-latinoamericano-en-europa-1116010531.html

San Sebastián más allá de los focos: trampolín para el cine latinoamericano en Europa

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Con la llegada de la segunda quincena de septiembre, los habitantes de San Sebastián comienzan a estar pendientes de la llegada de... 13.09.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián es mucho más que eso.El único certamen español de la máxima categoría (A) de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) es un importante punto de encuentro para toda la industria del cine, en este arranque del curso.El cine latinoamericano tiene dos citas importantes para profesionales; además de la tradicional Horizontes Latinos, un magnífico escaparate del cine latinoamericano del último año con gran aceptación entre el público.El foro de coproducciónDurante la próxima semana, coincidiendo con el pase de películas al público en general, se celebra en el Auditorio del Museo San Telmo el Foro de Coproducción Europa-América Latina.Se trata de un encuentro en el que productores y directores plantean brevemente su proyecto a un auditorio formado por productores, vendedores internacionales, programadores de festivales y distribuidores.Los proyectos llegan todavía en formato de guion o boceto del guion, abiertos aún a cambios por parte del inversor, y "la idea es un proyecto latinoamericano que busca un socio europeo y un proyecto europeo que busque un socio latinoamericano, perseguimos que sea un lugar de encuentro", explica a la agencia Sputnik Javier Martín, delegado para Latinoamérica del Festival.Posteriormente a este primer encuentro general, se producen durante tres días más citas a dos bandas entre los inversores que hayan mostrado interés en alguno de los proyectos y sus responsables para concretar el tipo de colaboración, en caso de que finalmente se dé.Además de lo puramente mercantil, los organizadores no se olvidan de que están en un festival de cine y, entre los alrededor de 200 proyectos seleccionados, también hay una serie de premios para esta sección."En general el proyecto que atrae más premios, suele ser el que despierta más interés entre los productores", reconoce Javier Martín que cita a preguntas de Sputnik, la cinta La Llorona, del guatemalteco Jayro Bustamante, como una de las destacadas de los últimos años, aunque añade que en este encuentro se han visto bastantes más proyectos de calidad en los últimos años.El WIP LatamAdemás del Foro de Coproducción, la semana que viene en San Sebastián tendrá lugar también el WIP Latam, el Works in Progress Latam, un punto de encuentro, como su propio nombre indica, de películas que aún están "en construcción" y cuya finalidad es acabarlas, es decir hacer los últimos trabajos técnicos que necesita una cinta y que suelen coincidir con la posproducción de la imagen, aunque no solo."Los productores que presentan también las películas están buscando también un coproductor (...) En estos casos, es interesante que el montaje esté todavía abierto. Si te vas a "casar" con un productor, también es interesante que la película crezca más por este encuentro", apunta Javier Martín.Esta cita se celebra en los mismos días que el Foro de Coproducción, de tal forma que los profesionales puedan acudir a ambos eventos.Tiene lugar en una sala de los cines Príncipe y, según apuntan desde el Festival, entre el público abundan los productores y distribuidores franceses por el mayor acceso a la financiación para el cine en ese país."Es una sección en la que durante los últimos 20 años se ha visto nacer a cineastas", concluye el delegado para Latinoamérica del Festival, que destaca la chilena Gloria y la guatemalteca Ixcanul, ambas premiadas posteriormente en el Festival de Berlín.Dos útiles e interesantes citas, la semana que viene por tanto en San Sebastián, que trabajan desde una parte, quizás, menos glamourosa de la industria cinematográfica, pero imprescindible para que se puedan hacer películas y dos iniciativas, además, que unen continentes.

