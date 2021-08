El Festival de Cine de San Sebastián entregará a Johnny Depp el premio Donostia

https://mundo.sputniknews.com/20210809/el-festival-de-cine-de-san-sebastian-entregara-a-johnny-depp-el-premio-donostia-1114913078.html

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La dirección del Festival de Cine de San Sebastián anunció que concederá al actor estadounidense Johnny Depp el premio Donostia de... 09.08.2021, Sputnik Mundo

El certamen donostiarra lo calificó en una nota como "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea", al tiempo que informó que la entrega del galardón será el 22 de septiembre, dentro de la edición número 69 del Festival.Esta será la tercera ocasión en que Depp visite el festival español "tras su paso fugaz en 1998 junto a Terry Gilliam", señalaron desde el certamen, y su presencia en 2020 con la cinta Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan.El director del festival declaró el 6 de agosto que el Donostia, el galardón más importante del certamen, se entregará además a "una actriz europea", de la que no dio más pistas.Para esta edición, se espera especialmente el estreno de la cinta Maixabel, de la directora española Iciar Bollaín, que narra la trayectoria de Maixabel Lasa, viuda del político socialista asesinado por la organización ETA, Juan Mari Jaúregui, y que se distinguió por su papel en pro de la reconciliación entre víctimas y asesinos.Maixabel entrará a concurso por la Concha de Oro en el festival donostiarra y se estrenará en los cines españoles el 24 de septiembre, tras su paso por el certamen.A finales de junio, la organización del festival anunció además que en esta edición no hará distinción de género en los premios de interpretación.De esta forma, la Concha de Plata al mejor actor y a la mejor actriz serán reemplazadas por la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista y a la mejor interpretación de reparto.

