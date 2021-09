¿Qué puede haber detrás de la elección de Corea del Norte de lanzar misiles desde trenes?

https://mundo.sputniknews.com/20210916/que-puede-haber-detras-de-la-eleccion-de-corea-del-norte-de-lanzar-misiles-desde-trenes-1116126574.html

El 15 de septiembre, Corea del Norte puso a prueba un nuevo "sistema de misiles ferroviario" diseñado para contratacar a cualquier fuerza que amenace al país, informó el día siguiente la agencia estatal de noticias norcoreana.Esta no es la primera vez que se desarrolla una plataforma de lanzamiento ferroviaria. De hecho, diversas naciones ya trabajaron en proyectos similares en algún momento, explica Vladímir Jrustaliov, experto independiente sobre los programas de misiles nucleares norcoreanos. Sin embargo, solamente en la Unión Soviética es que el sistema basado en ferrocarriles llegó a desplegarse.Para el experto, la elección por parte de Corea del Norte de tal plataforma para el disparo de los proyectiles es "extremadamente no trivial"."Creo que esto es principalmente una consecuencia del deseo de los estrategas locales de 'no poner todos los huevos en una misma cesta'", consideró Jrustaliov.El especialista considera que el sistema tiene algunas ventajas.Si bien apuntó que los enemigos del país ahora "seguirán de cerca los trenes norcoreanos", el experto considera que con la nueva plataforma los misiles podrán lanzarse de más ubicaciones, en particular, de las numerosas vías férreas del país.Jrustaliov agregó que ahora todos los convoyes civiles ordinarios, que se desplazan por las ferrovías norcoreanas, se pasan a considerar una potencial plataforma de lanzamiento de misiles.Si bien consideró que el nuevo sistema no es una solución ideal, reconoció que es una buena adición para el sistema de armamento estratégico norcoreano. Además, apuntó que el nuevo misil podrá en el futuro utilizarse en lanzadores terrestres móviles con ruedas o con orugas.Para Kim Dong-yup, profesor del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam (Corea del Sur), la elección de trenes como medio de transporte y lanzamiento de misiles ha sido sorprendente."Quién hubiera pensado que nos encontraríamos en una situación en la que, el día en que el Sur lanzara (misiles) desde un submarino, el Norte los lanzaría desde un tren", dijo el académico a Sputnik.Pak Jong-chon, el mariscal norcoreano que supervisó las pruebas, mencionó que, teniendo en cuenta las peculiaridades del relieve norcoreano, este es un medio eficaz de contraataque, capaz de lanzar una serie de poderosos ataques simultáneos de distintas partes del país.Kim Dong-yup subrayó que, de hecho, el país cuenta con una extensa malla ferroviaria que podría utilizarse para los disparos con la plataforma. Sin embargo, el académico dudó que sea un sistema realmente eficaz."En términos de la variedad de vehículos de reparto, esto es ciertamente comprensible, pero personalmente me parece que el ferrocarril no puede convertirse en un medio de transporte y lanzamiento realmente bueno", afirmó.El profesor considera que "si estalla una guerra, las vías del tren de Corea del Norte serán el blanco número uno de destrucción".Además de diversificar los armamentos, el académico cree que la decisión de utilizar una plataforma ferroviaria tenga el objetivo de reducir costos, al utilizar los trenes que ya posee Corea del Norte."Supongo que esta no es la idea más prometedora de Pak Jong-chon. Y si resulta equivocada, podría perder su puesto", advirtió."Un problema para la defensa antimisiles"Sea como sea, Vladímir Jrustaliov considera que no se debe subestimar el nuevo desarrollo norcoreano.En primer lugar, considera el especialista, debe tenerse en cuenta que el misil probado es "bastante poderoso". Su alcance se ha estimado en al menos 750 kilómetros, a una altura de apogeo de unos 50 a 60 kilómetros. Esto significa que a un ángulo de lanzamiento diferente y a lo largo de una trayectoria más económica, podría llegar a más de 1.000 km, según Jrustaliov.En segundo lugar, el analista recordó que los militares de Japón y Corea del Sur tuvieron ciertos problemas para precisar la trayectoria del misil, además tardaron más que el usual para hacerlo. Esto indica que el proyectil podría ser "un problema para la defensa antimisiles" de esos países.Por último, Jrustaliov pone de relieve que el nuevo misil pertenece a la línea de proyectiles que no hace una trayectoria balística predecible simple, sino que se desplazan también en un corredor de gran altitud con una mínima probabilidad de interceptación.

