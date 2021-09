https://mundo.sputniknews.com/20210915/japon-considera-que-los-misiles-norcoreanos-cayeron-en-su-zona-economica-exclusiva-1116075473.html

Japón considera que los misiles norcoreanos cayeron en su zona económica exclusiva

Japón considera que los misiles norcoreanos cayeron en su zona económica exclusiva

MOSCÚ (Sputnik) — Los dos misiles norcoreanos lanzados el 15 de septiembre impactaron en la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón, aseguró el canal... 15.09.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con un análisis preliminar, los proyectiles que fueron disparados a las 03H32 y 03H37 GMT cayeron fuera de la ZEE en el mar de Japón (mar del Este).Sin embargo, un cálculo detallado mostró que los misiles volaron cerca de 750 kilómetros antes de impactar en la zona económica exclusiva japonesa, siempre según las mismas fuentes.Los cohetes supuestamente siguieron una "trayectoria irregular" y alcanzaron una altura inferior a los 100 kilómetros.Desde Corea del Sur también alertaron que Pyongyang efectuó disparos de misiles no identificados.Horas después de los ensayos norcoreanos, el Ejército surcoreano lanzó por primera vez un misil balístico desde un submarino.La agencia Kyodo había afirmado que las autoridades japonesas no descartaban que los norcoreanos dispararon misiles balísticos, algo que prohíbe el Consejo de Seguridad de la ONU. Si bien es cierto que las resoluciones no restringen los ensayos de misiles de crucero.El 13 de septiembre, Corea del Norte informó que había realizado el fin de semana el lanzamiento de pruebas de misiles de crucero.

