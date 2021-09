https://mundo.sputniknews.com/20210910/los-talibanes-desmienten-informes-sobre-la-investidura-del-nuevo-gobierno-1115917706.html

Los talibanes desmienten informes sobre la investidura del nuevo Gobierno

MOSCÚ (Sputnik) — El movimiento talibán desmintió la toma de posición de un nuevo Gobierno en Afganistán el 11 de septiembre y consideró falsos los mensajes... 10.09.2021, Sputnik Mundo

"La investidura del nuevo gobierno afganí fue cancelada hace unos días, (...) los rumores de que la ceremonia de investidura del nuevo Gobierno se celebrará mañana, el 11 de septiembre, no son correctos", dijo en su cuenta de Twitter.Anteriormente una fuente de los talibanes informó que a la toma de posesión estaban invitados los representantes de Rusia, China, Catar, Turquía, Pakistán e Irán.No obstante, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, comunicó que Rusia no asistirá a la investidura de los talibanes en ningún formato.Los combatientes del movimiento talibán (organización proscrita en Rusia) retomaron el poder en Afganistán tras dos décadas de intervención militar extranjera que llegó a su término a fines de agosto.El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de su gabinete interino. Presidido por Mohammad Hassan Akhund, quien fue canciller durante el primer Gobierno de los talibanes, el nuevo Gobierno no es inclusivo, contrariamente a las promesas que se hicieron tras la caída de Kabul, y tiene un perfil fundamentalista.Casi la mitad de sus 33 miembros, entre ellos el propio Akhund, el ministro de Defensa, mulá Mohammad Yaqoub; el titular de Exteriores, mulá Amir Khan Motaqi; y su adjunto, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, están incluidos en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.

