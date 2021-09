https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-kremlin-descarta-que-rusia-asista-a-la-investidura-del-gobierno-taliban-1115913466.html

El Kremlin descarta que Rusia asista a la investidura del Gobierno talibán

El Kremlin descarta que Rusia asista a la investidura del Gobierno talibán

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no participará en la toma de posesión del Gobierno de los talibanes en Afganistán, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 10.09.2021, Sputnik Mundo

El portavoz subrayó que con la llegada de los talibanes al poder "como mínimo nadie ha ganado, porque la principal cuestión de la agenda hoy en día es si Afganistán seguirá siendo la fuente principal de la narcoamenaza, un país de donde al mundo y, lo que para nosotros es más importante, a nuestro país llega una enorme cantidad de opiáceos, si seguirá siendo un lugar donde están a sus anchas los grupos terroristas".Subrayó que mientras estas amenazas sigan presentes todos los países saldrán perdiendo.Los combatientes del movimiento talibán retomaron el poder en Afganistán tras dos décadas de intervención militar extranjera que llegó a su término a fines de agosto.El 7 de septiembre, los talibanes dieron a conocer la composición de su gabinete interino. Presidido por Mohammad Hassan Akhund, quien fue canciller durante el primer gobierno de los talibanes, el nuevo gabinete no es inclusivo, contrariamente a las promesas que se hicieron tras la caída de Kabul, y tiene un perfil fundamentalista.Casi la mitad de sus 33 miembros, entre ellos el propio Akhund, el ministro de Defensa, mulá Mohammad Yaqoub; el titular de Exteriores, mulá Amir Khan Motaqi; y su adjunto, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, están incluidos en la lista del Comité de Sanciones 1988 del Consejo de Seguridad de la ONU.Declaraciones de Zelenski Peskov comentó también que el Kremlin lamenta las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre la posibilidad del estallido de una guerra entre Ucrania y Rusia."Lo lamentamos", dijo al responder a la pregunta de los periodistas de cómo acogieron en el Kremlin las palabras de Zelenski sobre la probabilidad de que estalle una guerra con Rusia.Zelenski, al participar este 10 de septiembre en el foro YES Brainstorming, admitió que tal guerra podría suceder, agregando que sería "el más grave error de Rusia".Los periodistas también preguntaron a Peskov si en el Kremlin ven peligro en tales declaraciones de Zelenski, a lo que respondió: "No quisiéramos sumirnos en previsiones apocalípticas".Las relaciones entre Kiev y Moscú se deterioraron en 2014, teniendo por fondo la situación en Donbás, donde se proclamaron dos repúblicas populares la tras el golpe de Estado perpetrado en Ucrania en febrero del mismo año.Las autoridades ucranianas en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país. En enero de 2015, la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) emitió una declaración en la que calificó a Rusia como "país agresor".Rusia rechaza esas acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú declaró en repetidas ocasiones que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere la crisis política y económica que se vive en Ucrania.

