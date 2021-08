https://mundo.sputniknews.com/20210827/adios-banco-central-locura-o-idea-revolucionaria-1115473458.html

Adiós Banco Central: ¿locura o idea revolucionaria?

Adiós Banco Central: ¿locura o idea revolucionaria?

El economista liberal argentino Javier Milei dio un paso más y es candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus propuestas destaca la eliminación del Banco Central de su país.

2021-08-27T22:15+0000

2021-08-27T22:15+0000

2021-08-27T22:15+0000

contante y sonante

desempleo

alberto fernández díaz

devaluación

banco central de argentina

javier milei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115475882_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_b621c4017d3a57e9ee3bc4f47d6b85f7.jpg

Adiós Banco Central: ¿locura o idea revolucionaria? El economista liberal argentino Javier Milei dio un paso más en sus intenciones políticas y es candidato a diputado (La Libertad Avanza) por la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la eliminación del Banco Central, aunque la idea no se limita al territorio de la nación sudamericana.

Tercero en las encuestas, Milei cuenta con posibilidades de lograr una banca en el Congreso. A pesar de ello, sus seguidores aspiran a más y en cada acto lo animan a postularse a la presidencia.El polémico economista, que destaca en redes sociales y programas de televisión, ve en la libertad del mercado el sumun de la perfección económica, y partir de ella el éxito de los Estados y en particular del argentino."Recibimos de buena manera que por lo menos una parte de la casta política reconozca la naturaleza monetaria de la inflación. Pero no le vamos a dejar pasar ese proyectito de independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central", proclamó en un acto de campaña.La propuesta fue recibida con desprecio por colegas de otras ramas ideológicas y políticas, y hasta con sorna por aquellos que entienden que un cambio de tales dimensiones generaría un caos monetario y un aumento todavía más pronunciado de la inflación y un desempleo mayor.Consultado por Sputnik, el economista argentino Joaquín Waldman, especializado en macroeconomía y jefe de investigación en la consultora Ecolatina, explicó el rol de estas instituciones en el mundo y los mandatos duales que motivan su presencia casi ineludible en las economías del mundo."En simultáneo deben suavizar los ciclos económicos haciendo política monetaria contracíclica, procurando que no haya grandes aumentos del desempleo. Estos roles son fundamentales para las economías en la actualidad", agregó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

desempleo, alberto fernández díaz, devaluación, banco central de argentina, javier milei, аудио