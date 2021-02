¿Por qué la extrema derecha se está adueñando de la rebeldía mundial?

https://mundo.sputniknews.com/20210219/por-que-la-extrema-derecha-se-esta-aduenando-de-la-rebeldia-mundial-1107971197.html

"Hay una derecha que se presenta como políticamente incorrecta y que no tiene que ver con la ultraderecha de posguerra", señaló el historiador Pablo Stefanoni... 19.02.2021, Sputnik Mundo

La extrema derecha está configurando un nuevo sentido común que se presenta como antiprogresista y que busca ganar nuevos adeptos a nivel mundial."Hay una derecha que se presenta como políticamente incorrecta y que no tiene que ver con la ultraderecha de posguerra", indicó Pablo Stefanoni, doctor en Historia y autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?En este sentido, aseguró que "la incorrección política aparece como una manera de traficar" ideas e incluso "pareciera una absolución de cualquier discurso"."Este inconformismo antes estaba asociado a la izquierda", apuntó.El jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad aseguró que de esta forma "se empieza a configurar algo que está por fuera de los estereotipos asociados a la derecha: la provocación".Estas ultraderechas están proponiendo modelos alternativos, como el caso de los neorreacionarios que "separan democracia de libertad y plantean ciudades-estado regidas como empresas", lo cual los emparenta con el anarcocapitalismo.Otro de los tópicos recurrentes de estos grupos es el llamado "marxismo cultural", que según ellos domina gran parte del mundo pero funciona como un paraguas que explicaría el avance de la diversidad sexual y el feminismo. "Se trata de construir una imagen de conspiración comunista", sostuvo Stefanoni.Sin embargo, muchas de estas derechas radicalizadas coquetean con las banderas históricas de la izquierda, aunque trastocando sus fundamentos. "Articula la defensa del ambiente con la pureza racial, con consignas de 'salvemos un árbol y no un refugiado'", subrayó.Las divisiones en el comunismo ponen en jaque la gobernabilidad de NepalEl enfrentamiento dentro del Partido Comunista de Nepal escala con los días y crecen las dudas acerca la celebración de las elecciones programadas para abril y mayo."En 2017, cuando terminó la monarquía y empezó la república, se fusionaron las dos alas diferenciadas dentro del partido, una liderada por el actual primer ministro KP Sharma Oli, marxista-leninista, y otra maoísta", explicó María Noel Dussort, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario.Es esta unidad la que "llevó al poder de manera acordada a Oli, pero en un primer momento por dos años y medio, es decir, durante el primer turno de gobierno. Después debía dar paso al excomandante guerrillero Dahal", líder de la facción maoísta, aseguró.Sin embargo, no se "produjo la transición dentro del Ejecutivo" y el premier promovió "la disolución del Parlamento en diciembre pasado". "Desde su llegada al poder, Oli comenzó a tener ciertas actitudes autoritarias", añadió la experta.Nepal, un pequeño país sin salida al mar en medio de dos gigantes como China y la India, inició su transición democrática en los años 90, cuando "el rey tuvo que reconocer el establecimiento de un Parlamento multipartidista".En esa década se desató la guerra civil que enfrentó "la monarquía con los movimientos comunistas", luego de lo cual Nepal reformó su sistema político, indicó la también investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales."La actual Constitución define a Nepal como una república parlamentaria federal. Y laica. Es importante decirlo porque 80 por ciento de los nepaleses profesa el hinduismo", destacó Dussort.En el programa se informó a su vez acerca del encuentro entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y su par de Paraguay Mario Abdo Benítez; y la detención del diputado bolsonarista por decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil.También se informó sobre la reforma migratorio que prepara la administración de Joe Biden; la dimisión del primer ministro de Georgia tras el arresto de un rival político; y la decisión de Bolivia de devolver un crédito al FMI solicitado por el anterior gobierno de facto de Jeanine Áñez.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

