https://mundo.sputniknews.com/20210901/cumbre-de-putin-con-escolares-en-el-inicio-de-clases-1115652235.html

Cumbre de Putin con escolares en el inicio de clases

Cumbre de Putin con escolares en el inicio de clases

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una reunión con escolares del Lejano Oriente ruso en el primer día lectivo. Y mientras el mandatario... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T18:52+0000

2021-09-01T18:52+0000

2021-09-01T18:52+0000

octavo mandamiento

rusia

vladímir putin

iglesia ortodoxa rusa

venezuela

afganistán

nicolás maduro

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1115654687_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4f59eeb8625714e52c2085a7dfa1ebaf.png

Cumbre de Putin con escolares en el inicio de clases El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo una reunión con escolares del Lejano Oriente ruso en el primer día lectivo. Y mientras el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, logra democratizar a la oposición, Carlos Caicedo, gobernador colombiano, denuncia supuesto plan para asesinarlo. Estos y otros temas en esta edición de Octavo Mandamiento.

Putin con los colegiales¡Feliz Año Nuevo! Así saludó este miércoles 1 de septiembre el presidente ruso, Vladímir Putin, a un grupo de escolares reunidos en el centro educativo y creativo juvenil Okean [Océano] de Vladivostok en el Lejano Oriente, en la que ha sido su primera actividad de su visita de cuatro días a esa región rusa bañada por las aguas del océano Pacífico.Putin, quien explicó que su felicitación se debió al comienzo de un nuevo año escolar o docente que en Rusia es el 1 de septiembre y se celebra como el Día del Conocimiento o el Día del Saber, llegó a Vladivostok para participar, entre otras actividades, en el Foro Económico Oriental que se celebrará por sexta vez del 2 al 4 de septiembre.Logró exponer con un lenguaje accesible ante este auditorio juvenil, por no decir infantil, su visión de problemas que preocupan a todos, entre ellos, el de Afganistán. "Durante 20 años, durante 20 años, las tropas estadounidenses estuvieron presentes en Afganistán y durante 20 años intentaron civilizar a la población local, en un sentido más amplio, para imponer su propias normas y estándares, incluidos los relacionados con la organización política de la sociedad. Esto sólo resultó en tragedias y pérdidas, tanto para quienes lo hicieron, EEUU, y aún más para las personas que viven en Afganistán. El resultado es cero, por no decir negativo", lamentó el jefe del Kremlin.Por otro lado, y como era de esperar, un tema que abordó Putin de importancia e interés para los jóvenes ha sido el de las ventajas y desventajas de internet."Por supuesto, en el mundo moderno hay todo tipo de recursos de información: Internet, Runet, hay todo tipo de cosas por ahí. Basta con entrar en este mundo digital y puede parecer que se puede saber todo por internet: de las estrellas, al centro de la Tierra; de clavos a diamantes, o sea, todo. Pero hay un problema y consiste en la calidad de los datos que se proporcionan. Sobra la información basura, que muy a menudo se ofrece como la verdad suprema, pero no tenemos por qué darle crédito, porque no es la opinión de verdaderos expertos, sino a menudo de personas que pretenden serlo", incidió Putin ante los estudiantes.En este contexto, resaltó la importancia de la educación presencial. Explicó que la educación online, con todas sus ventajas, tiene una gran deficiencia: no permite al estudiante aprender a vivir en una colectividad. Asimismo, subrayó la importancia de estudiar la historia universal y conocer a fondo la historia de la patria.Nicolás Maduro logra democratizar la oposiciónComo una gran victoria del chavismo. Es así como ve el presidente venezolano, Nicolás Maduro, la decisión de la oposición —reunida en la llamada Plataforma Unitaria— de participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre.La Plataforma Unitaria —que anunció su participación en los comicios con la papeleta electoral de la denominada Mesa de la Unidad Democrática— está conformada por el sector más radical de la oposición venezolana. Las organizaciones políticas reunidas en esta alianza no participaban en elecciones desde 2017, pues en las presidenciales de 2018 y parlamentarias de 2020 decidieron no formar parte al considerar que no existían condiciones electorales.Y es que, tal y como reconoció Freddy Guevara, del partido opositor Voluntad Popular, no había otra opción que "cambiar la estrategia" ante la inviabilidad de "muchas de las premisas" que se tenían antes para, según sus palabras, deponer a Nicolás Maduro y sustituir “todo el sistema chavista". "Hoy buscamos presionar pero también negociar", manifestó.Cabe señalar que dentro de la oposición venezolana no faltan los críticos de la postura adoptada por los partidos de la Plataforma Unitaria, que lidera Juan Guaidó. Entre ellos se encuentra David Smolanksy, comisionado de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, quien insistió en su cuenta de Twitter que "no votar en dictadura también es un derecho". "Quien no vota hoy en Venezuela ejerce un acto de desobediencia civil que desafía el control social e intimidación instalada por la dictadura", afirmó.Por su parte, el excomisionado de Seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó, Iván Simonovis, calificó de "suicido colectivo" esta participación. Cabe señalar en este contexto que el pasado 13 de agosto el Gobierno de Maduro y la oposición que lidera Guaidó firmaron un memorando de entendimiento en la Ciudad de México, con el cual ambas partes iniciaron un proceso de diálogo y negociación. El documento consta de siete puntos, entre los que incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.La fe ortodoxa rusa gana terreno en América Latina"La búsqueda de la verdad y de experimentar la auténtica espiritualidad cristiana". Fue lo que le llevó a la fe ortodoxa a Gabriel Aguilera Moreno, misionero de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ecuador. "Desde siempre tuve el gran deseo de servir a la Iglesia y devolver así, al menos en una pequeña medida, toda la gracia y bendiciones recibidas por Dios, para su gloria y el bien de mis muy queridos hermanos", contó a Sputnik Aguilera Moreno, quien ha hecho un gran camino para llegar a pertenecer a la Iglesia Ortodoxa Rusa en ese país latinoamericano.Un camino que comenzó "desde muy joven", cuando empezó "a leer y a investigar acerca de las tradiciones del cristianismo primitivo, las obras de los Santos Padres, un poco del origen de la iconografía, entre otros temas". "Me di cuenta enseguida de lo mucho que ignoraba, de que todo lo que iba descubriendo formó y forma parte de la Iglesia Una que Cristo fundó, pero que por otra parte en Occidente poco y nada de esto se nos revelaba en la práctica litúrgica, sacramental, en la vivencia de la fe", subrayó.Fue así como se bautizó en la ortodoxia "hace más de 16 años" y empezó a colaborar "en las diversas actividades de carácter misionero", lo cual incluye, particularmente, la traducción al español y la edición de textos de los Santos Padres, servicios litúrgicos, oraciones, y otros artículos de interés catequético", así como la administración y coordinación —"junto a otros padres y hermanos"— de "una página en Facebook llamada ‘Caminar con Cristo en la Ortodoxia’", que difunde "informaciones de interés para los hispanohablantes fieles y simpatizantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa".Según Aguilera Moreno, la Iglesia ortodoxa en América Latina apareció como un "representante" de la comunidad rusa "en estos territorios", donde "existen muchos rusos que emigraron a través de los años". "El primer sacerdote ortodoxo en este país fue enviado por el Patriarcado de Moscú: se trata del padre Alexéi Kárpov, quien tiene más de 30 años de fecunda labor pastoral, y que en el año 2008 recibió la bendición del santísimo patriarca para cumplir con su ministerio en este país".Aguilera Moreno resaltó que "la participación de los feligreses en la vida de la Iglesia es cada vez más activa", algo que tiene que ver también con la simpatía que genera Rusia, "el ideal de la autoridad civil trabajando junto a la Iglesia como fervientes defensores de la familia tradicional como pilar de la sociedad, y por la preservación de los valores y principios cristianos, ante la arremetida en el mundo occidental de pseudo ideologías que buscan desvirtuar dichos principios, alejando a la gente de Dios y de una convivencia armónica entre ellos".

venezuela

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

rusia, vladímir putin, iglesia ortodoxa rusa, venezuela, afganistán, nicolás maduro, elecciones, аудио