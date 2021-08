https://mundo.sputniknews.com/20210831/plataforma-unitaria-de-oposicion-venezolana-anuncia-participacion-en-elecciones-1115625075.html

Plataforma Unitaria de oposición venezolana anuncia participación en elecciones

CARACAS (Sputnik) — La Plataforma Unitaria, conformada por más de nueve partidos de oposición de Venezuela, participará en las elecciones regionales y... 31.08.2021, Sputnik Mundo

La Plataforma Unitaria está conformada por Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Convergencia, Movimiento Progresista, entre otros.Estas organizaciones políticas reunidas en la Plataforma Unitaria no participaban en elecciones desde el 2017, pues en las presidenciales de 2018 y parlamentarias de 2020 decidió no participar al considerar que no existían condiciones electorales.En ese sentido, Allup manifestó que es propicia la circunstancia para participar en las elecciones de noviembre."Pensamos que seamos o no candidatos si es propicia la circunstancia para participar, hay que participar y aquellos que creen que la salida no es electoral y se la pasan dibujando ficciones que las lleven a cabo, no podemos seguir viviendo de fantasías", señaló.De igual manera, la Plataforma Unitaria consideró que la decisión de participar impulsará a solucionar la crisis que atraviesa esa nación sudamericana."Entendemos que será un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadana e impulsar la verdadera solución a esta grave crisis (…) unas elecciones presidenciales y legislativas libres, nos organizaremos y fortaleceremos en unidad", indica el texto.En junio pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a la MUD para participar en los comicios, pues esta coalición opositora se encontraba inhabilitada desde el 2018 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).Esa coalición de partidos opositores, creada en el 2008, obtuvo en 2015 la mayoría de los votos con los que logró ganar la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).La decisión que anunció la Plataforma Unitaria de participar en los próximos comicios ocurre en medio del diálogo que instaló el México en Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera el opositor Juan Guaidó.El memorando que firmaron ambas partes establece una agenda pautada y entre los puntos se encuentran: derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, cronograma para comicios observables, levantamiento de sanciones, restauración de derechos a activos, respeto al Estado constitucional de derecho, convivencia política y social, y renuncia a la violencia.Además, la agenda incluye los temas protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, así como garantías de verificación de lo acordado.

