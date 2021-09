Putin confiesa cuál era su profesión soñada cuando era un niño

"Como muchos chicos, quería ser marinero, luego piloto, después quería ser agente de inteligencia, y realicé este plan, así se dio. A veces incluso me sorprende cómo es que ha sucedido. Es algo difícil, no puedes llegar y decir: quiero ser agente de inteligencia y entonces te llevarán a cumplir ese trabajo. No ocurre así, pero a mí me pasó", dijo Putin cuando le preguntaron con qué soñaba cuando era niño y si logró a cumplir sus sueños.