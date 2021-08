https://mundo.sputniknews.com/20210831/peru-decision-del-gobierno-de-castillo-de-recibir-refugiados-afganos-abre-la-polemica-1115622350.html

Perú: decisión del Gobierno de Castillo de recibir refugiados afganos abre la polémica

Perú se suma a los países latinoamericanos dispuestos a recibir a refugiados de Afganistán, país que inicia una nueva etapa tras el regreso al poder del Talibán (organización terrorista proscrita en Rusia). 'En Órbita' consultó al internacionalista peruano Óscar Vidarte Arévalo.

El Gobierno de Pedro Castillo anunció que Perú está dispuesto a recibir a refugiados de Afganistán, como lo han hecho Colombia, Ecuador y Chile, mientras otras naciones latinoamericanas como Uruguay evalúan la posibilidad.El entrevistado explicó que "la coyuntura política nacional está muy movida, con un Gobierno que recién va a cumplir un mes. En este contexto, el tema de los refugiados ha pasado a un segundo plano. Quizá en otro escenario hubiese generado un mayor impacto".Vidarte Arévalo también se refirió a la reciente experiencia de su país. "Luego de la presencia de migrantes venezolanos, que [en Perú] ya superó el millón de personas, la población local no parece estar muy abierta a recibir a migrantes de otros países. Se puede ver en redes: hay un alto nivel de xenofobia, priorización de intereses y de desconocimiento de la situación que atraviesan miles de afganos", sostuvo.Afganistán se encuentra bajo control total del Talibán —grupo terrorista proscrito en Rusia— desde este 31 de agosto, luego de la confirmación del retiro de las tropas de EEUU y de la OTAN tras 20 años de ocupación.Desde la toma de la capital Kabul por parte de la milicia insurgente el 15 de agosto, miles de afganos buscan abandonar el país con urgencia, en temor a un Gobierno de los talibanes basado en la sharia, como ocurrió entre 1996 y 2001, previo a la intervención militar de EEUU.Sobre el problema de la migración y de los refugiados, el internacionalista peruano indicó que es "un fenómeno estructural y no coyuntural. Estas personas superaron hace varios años sus límites, esto se vincula con la globalización. Y si le sumamos situaciones de crisis y guerra, es evidente que las condiciones para migrar aumentan"."Hay unos tres millones de afganos que ya están en condición de refugiados, un número que aumentará en las próximas semanas", vaticinó.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el doctor en Ciencia Política uruguayo experto en Brasil, Miguel Serna, sobre la advertencia de la expresidenta Dilma Rousseff sobre las posturas antidemocráticas de Jair Bolsonaro. Y además el logro de la Unión Europea, que confirmó que cuenta con 70% de su población adulta completamente vacunada contra el COVID-19.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

