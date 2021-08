https://mundo.sputniknews.com/20210829/el-progreso-taliban-un-cantante-asesinado-y-prohibidas-las-voces-femeninas-en-los-medios-1115516131.html

El 'progreso' talibán: un cantante asesinado y prohibidas las voces femeninas en los medios

Las fuerzas talibanes avanzan en la imposición de su régimen arcaico en Afganistán. En la provincia de Kandahar, se han prohibido las voces femeninas en las... 29.08.2021, Sputnik Mundo

Al cantante de música tradicional Fawad Andarabi lo sacaron de su casa en Andarab y lo golpearon hasta dejarlo muerto, informó el diario británico The Guardian, citando un tuit del exministro del Interior afgano Masud Andarabi: "No nos doblegaremos ante su brutalidad", escribió el exministro.Mientras se va formando el nuevo Gobierno, el titular interino de la cartera de Educación talibán anunció que a partir de ahora mujeres y hombres estarán separados en las universidades. "Continuarán estudiando en clases separadas, como requiere la sharía", declaró Abdul Baqi Haqqani al canal de noticias afgano Tolo News.Entre otras prohibiciones de los últimos días está la música, siguiendo los preceptos del islam, según información del sitio web India Today, recogido por la agencia de noticias Ansa.En las puertas de los bancos de Kabul se amontona la población con la esperanza de sacar algo de dinero de los cajeros automáticos o de sus cuentas, a las que no tienen acceso desde que los talibanes tomaron el poder en el país. Esto dio lugar a enfrentamientos en algunos bancos con los talibanes, que lanzaron piedras para dispersar a la multitud.En Panshir, las redes de internet y de telecomunicaciones se han interrumpido, denunciaron fuentes de esa provincia del noreste del país, centro de la resistencia contra los talibanes.

Tomas Bonzon Sputnik no tiene otra cosa que escribir 0

Tomas Bonzon Es fatal que se dedique a satanizar al talibán de manera enfermiza 0

